Les Ripailles des Clochers Chambord samedi 27 juin 2026.

Chambord

Les Ripailles des Clochers

Domaine de la Hugoire Chambord Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 11:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Plongez dans l’ambiance médiévale en profitant de plusieurs animations accompagné d’un repas.

Programme

– Dès 11h animations gratuites

Jeux en bois animés par La Ludo d’Iton, calligraphie, métier à cordes, tour de froebel, atelier cuir, tir à l’arc, spectacle de fauconnerie.

Repas à 12 €

– Hypocras

– Omelette roulée aux orties et fromage frais

– Broué de choux au petit salé

– Clafoutis aux pommes

Réservation obligatoire pour le repas au 06 29 35 33 01.

Sur place crêpes, buvette, tombola. .

Domaine de la Hugoire Chambord 27250 Eure Normandie +33 6 29 35 33 01

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English : Les Ripailles des Clochers

L’événement Les Ripailles des Clochers Chambord a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Normandie Sud Eure