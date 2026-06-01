Les Ripailles des Clochers Chambord
Les Ripailles des Clochers Chambord samedi 27 juin 2026.
Chambord
Les Ripailles des Clochers
Domaine de la Hugoire Chambord Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 11:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Plongez dans l’ambiance médiévale en profitant de plusieurs animations accompagné d’un repas.
Programme
– Dès 11h animations gratuites
Jeux en bois animés par La Ludo d’Iton, calligraphie, métier à cordes, tour de froebel, atelier cuir, tir à l’arc, spectacle de fauconnerie.
Repas à 12 €
– Hypocras
– Omelette roulée aux orties et fromage frais
– Broué de choux au petit salé
– Clafoutis aux pommes
Réservation obligatoire pour le repas au 06 29 35 33 01.
Sur place crêpes, buvette, tombola. .
Domaine de la Hugoire Chambord 27250 Eure Normandie +33 6 29 35 33 01
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English : Les Ripailles des Clochers
L’événement Les Ripailles des Clochers Chambord a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Normandie Sud Eure
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