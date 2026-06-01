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Les Ripailles des Clochers Chambord

Les Ripailles des Clochers Chambord samedi 27 juin 2026.

Adresse : Domaine de la Hugoire

Ville : 27250 Chambord

Département : Eure

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Chambord

Les Ripailles des Clochers

Domaine de la Hugoire Chambord Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 11:00:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Plongez dans l’ambiance médiévale en profitant de plusieurs animations accompagné d’un repas.

Programme
– Dès 11h animations gratuites
Jeux en bois animés par La Ludo d’Iton, calligraphie, métier à cordes, tour de froebel, atelier cuir, tir à l’arc, spectacle de fauconnerie.

Repas à 12 €
– Hypocras
– Omelette roulée aux orties et fromage frais
– Broué de choux au petit salé
– Clafoutis aux pommes
Réservation obligatoire pour le repas au 06 29 35 33 01.

Sur place crêpes, buvette, tombola.   .

Domaine de la Hugoire Chambord 27250 Eure Normandie +33 6 29 35 33 01 

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English : Les Ripailles des Clochers

L’événement Les Ripailles des Clochers Chambord a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Normandie Sud Eure

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