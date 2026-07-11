LES ROCHAMBELLES Béziers
vendredi 22 janvier 2027 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
LES ROCHAMBELLES
13B boulevard Bertrand Duguesclin Béziers Hérault
Tarif : 27 – 27 – 27 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-22
fin : 2027-01-22
Date(s) :
2027-01-22
Une histoire de courage des premières ambulancières de front françaises.
Les Rochambelles, c’est l’histoire vraie de trente femmes d’exception.
En 1939, lorsque la guerre éclate, Jacqueline, en vacances à New York, est soudain confrontée à l’exil. Son destin bascule lorsqu’elle rencontre Florence Conrad, une riche Américaine au tempérament aussi libre qu’audacieux, portée par une idée folle créer la toute première unité d’ambulancières de front.
Ces femmes hors du commun ouvriront la voie à la féminisation de l’armée française, bouleversant le destin d’une nation et laissant une empreinte durable sur les générations à venir. .
13B boulevard Bertrand Duguesclin Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 82 billetterie.theatre@beziers.fr
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English : LES ROCHAMBELLES
A story of courage featuring the first female French frontline paramedics.
L’événement LES ROCHAMBELLES Béziers a été mis à jour le 2026-07-11 par 34 ADT34
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