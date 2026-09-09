Les romans policiers, Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil, Saint-Médard-en-Jalles

Informations pratiques

Les romans policiers Mardi 13 octobre, 14h30 Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil Gironde

Gratuit – Réservation conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-13T14:30:00+02:00 – 2026-10-13T15:30:00+02:00

Fin : 2026-10-13T14:30:00+02:00 – 2026-10-13T15:30:00+02:00

Vos bibliothécaires, vous donnent rendezvous pour un café littéraire onsacré aux romans policiers : venez présenter votre polar préféré et échangez avec d’autres lecteurs.

Que vous soyez amateur de suspense ou simple curieux, cet événement est ouvert à tous !

Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil 26, rue Aurel Chazeau 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Hastignan Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 01 40 85 »}]

Envie de frissons, d’énigmes et de découvertes littéraires ?