LES SACHANTS – Spectacle d’impro presque scientifique, Tryd’hall, Romans-sur-Isère
vendredi 2 octobre 2026 · Tryd'hall · Romans-sur-Isère
Informations pratiques
LES SACHANTS – Spectacle d’impro presque scientifique Vendredi 2 octobre, 20h00 Tryd’hall Drôme
Tarif plein : 13€ // Tarif réduit : 10€ // Enfants : 5€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T20:00:00+02:00 – 2026-10-02T21:30:00+02:00
Fin : 2026-10-02T20:00:00+02:00 – 2026-10-02T21:30:00+02:00
Plus fort que Google et ChatGPT !
Mandatés aujourd’hui par l’Académie Supérieure du Savoir, les deux plus grands experts du monde sont réunis pour répondre à TOUTES les questions les plus sordides que VOUS pourriez vous poser !
Que ce soit au travers d’explications schématiques ou de mise en situations : chacun d’eux saura vous donner la meilleure réponse !
Et grâce à leur pédagogie unique, vous pourriez bien devenir plus sachant que vous ne l’étiez avant ! Bref. Ils sont LES SA-CHANTS !
Un spectacle d’impro recommandé par tous les spécialistes
* Réservations sur https://www.helloasso.com/associations/tryd-art/evenements/les-sachants-les-excites
* Tarif plein : 13€ // Tarif réduit : 10€ // Enfants : 5€
Tryd’hall 8 Rue Bonnevaux 26100 Romans sur Isère Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0686847710 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/tryd-art/evenements/les-sachants-les-excites »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/tryd-art/evenements/les-sachants-les-excites »}]
Mandatés par l’Académie Supérieure du Savoir, les deux plus grands experts du monde sont réunis pour répondre à TOUTES les questions les plus sordides que VOUS pourriez vous poser ! spectacle impro
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