LES SACHANTS – Spectacle d’impro presque scientifique, Tryd’hall, Romans-sur-Isère

Informations pratiques

LES SACHANTS – Spectacle d’impro presque scientifique Vendredi 2 octobre, 20h00 Tryd’hall Drôme

Tarif plein : 13€ // Tarif réduit : 10€ // Enfants : 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T20:00:00+02:00 – 2026-10-02T21:30:00+02:00

Fin : 2026-10-02T20:00:00+02:00 – 2026-10-02T21:30:00+02:00

Plus fort que Google et ChatGPT !

Mandatés aujourd’hui par l’Académie Supérieure du Savoir, les deux plus grands experts du monde sont réunis pour répondre à TOUTES les questions les plus sordides que VOUS pourriez vous poser !

Que ce soit au travers d’explications schématiques ou de mise en situations : chacun d’eux saura vous donner la meilleure réponse !

Et grâce à leur pédagogie unique, vous pourriez bien devenir plus sachant que vous ne l’étiez avant ! Bref. Ils sont LES SA-CHANTS !

Un spectacle d’impro recommandé par tous les spécialistes

* Réservations sur https://www.helloasso.com/associations/tryd-art/evenements/les-sachants-les-excites

* Tarif plein : 13€ // Tarif réduit : 10€ // Enfants : 5€

Tryd’hall 8 Rue Bonnevaux 26100 Romans sur Isère Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0686847710 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/tryd-art/evenements/les-sachants-les-excites »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/tryd-art/evenements/les-sachants-les-excites »}]

Mandatés par l’Académie Supérieure du Savoir, les deux plus grands experts du monde sont réunis pour répondre à TOUTES les questions les plus sordides que VOUS pourriez vous poser ! spectacle impro