LES SACQUEBOUTIERS (FESTIVAL DE TOULOUSE) AUDITORIUM SAINT PIERRE DES CUISINES Toulouse

Toulouse

LES SACQUEBOUTIERS (FESTIVAL DE TOULOUSE)

AUDITORIUM SAINT PIERRE DES CUISINES 12 Place Saint-Pierre Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 21:00:00

fin : 2026-07-06 22:30:00

Date(s) :

2026-07-06

50e anniversaire avec Vita Bella à l’Auditorium Saint-Pierre-des-Cuisines

Ensemble de l’année aux Victoires de la Musique Classique, Les Sacqueboutiers ont collaboré avec les formations les plus prestigieuses pour interpréter les répertoires allant de la Renaissance à Mozart Hesperion XXI de Jordi Savall, Les Arts Florissants de William Christie, La Grande Ecurie et la Chambre du Roy de Jean-Claude Malgoire…

En 2026, pour leurs 50 ans, ils célèbrent l’aventure avec un nouvel enregistrement, Vita Bella, et poursuivent leurs tournées en France et à l’étranger.

Avec Daniel Lassalle (sacqueboute), Hélène Medous (violon), Benoit Albert (guitare), Grégory Daltin (accordéon) et Florent Tisseyre (percussions). .

AUDITORIUM SAINT PIERRE DES CUISINES 12 Place Saint-Pierre Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

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English :

50th anniversary with Vita Bella at the Auditorium Saint-Pierre-des-Cuisines

L’événement LES SACQUEBOUTIERS (FESTIVAL DE TOULOUSE) Toulouse a été mis à jour le 2026-04-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE