LES SACQUEBOUTIERS (FESTIVAL DE TOULOUSE) AUDITORIUM SAINT PIERRE DES CUISINES Toulouse
LES SACQUEBOUTIERS (FESTIVAL DE TOULOUSE) AUDITORIUM SAINT PIERRE DES CUISINES Toulouse lundi 6 juillet 2026.
Toulouse
LES SACQUEBOUTIERS (FESTIVAL DE TOULOUSE)
AUDITORIUM SAINT PIERRE DES CUISINES 12 Place Saint-Pierre Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 21:00:00
fin : 2026-07-06 22:30:00
Date(s) :
2026-07-06
50e anniversaire avec Vita Bella à l’Auditorium Saint-Pierre-des-Cuisines
Ensemble de l’année aux Victoires de la Musique Classique, Les Sacqueboutiers ont collaboré avec les formations les plus prestigieuses pour interpréter les répertoires allant de la Renaissance à Mozart Hesperion XXI de Jordi Savall, Les Arts Florissants de William Christie, La Grande Ecurie et la Chambre du Roy de Jean-Claude Malgoire…
En 2026, pour leurs 50 ans, ils célèbrent l’aventure avec un nouvel enregistrement, Vita Bella, et poursuivent leurs tournées en France et à l’étranger.
Avec Daniel Lassalle (sacqueboute), Hélène Medous (violon), Benoit Albert (guitare), Grégory Daltin (accordéon) et Florent Tisseyre (percussions). .
AUDITORIUM SAINT PIERRE DES CUISINES 12 Place Saint-Pierre Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie
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English :
50th anniversary with Vita Bella at the Auditorium Saint-Pierre-des-Cuisines
L’événement LES SACQUEBOUTIERS (FESTIVAL DE TOULOUSE) Toulouse a été mis à jour le 2026-04-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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