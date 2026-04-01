Les Sacrées journées Festival de musiques sacrées Strasbourg
lundi 5 octobre 2026 · Strasbourg
Informations pratiques
Strasbourg
Les Sacrées journées Festival de musiques sacrées
Strasbourg Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-10-05
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-05
Ce festival de musiques sacrées unique en son genre propose des rencontres inédites entre artistes et musiciens de cultures et croyances différentes.
Son objectif est de favoriser la connaissance de l’autre à travers les chants, la danse, et la méditation, dans un esprit de tolérance et de partage, et dans des lieux de culte ouverts à tous mosquées, synagogues, temples protestants, églises, pagodes bouddhistes… C’est l’occasion pour le public d’être à l’écoute de cultures d’horizons différents et de pénétrer dans des lieux qu’il n’a pas l’habitude de fréquenter. .
Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 16 31 09
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English :
L’événement Les Sacrées journées Festival de musiques sacrées Strasbourg a été mis à jour le 2026-08-11 par Office eurométropolitain de tourisme, des loisirs et des congrès de Strasbourg
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