Informations pratiques

Strasbourg

Les Sacrées journées Festival de musiques sacrées

Strasbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-05

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-05

Ce festival de musiques sacrées unique en son genre propose des rencontres inédites entre artistes et musiciens de cultures et croyances différentes.

Son objectif est de favoriser la connaissance de l’autre à travers les chants, la danse, et la méditation, dans un esprit de tolérance et de partage, et dans des lieux de culte ouverts à tous mosquées, synagogues, temples protestants, églises, pagodes bouddhistes… C’est l’occasion pour le public d’être à l’écoute de cultures d’horizons différents et de pénétrer dans des lieux qu’il n’a pas l’habitude de fréquenter. .

Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 16 31 09

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English :

L’événement Les Sacrées journées Festival de musiques sacrées Strasbourg a été mis à jour le 2026-08-11 par Office eurométropolitain de tourisme, des loisirs et des congrès de Strasbourg