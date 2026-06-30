LES SAISONS Béziers
LES SAISONS Béziers jeudi 5 novembre 2026.
Béziers
LES SAISONS
rue Césaria Evoria Béziers Hérault
Tarif : 32 – 32 – 32 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-05
fin : 2026-11-05
Date(s) :
2026-11-05
Thierry Malandain célèbre les cycles de la nature dans une chorégraphie poétique portée par les musiques de Vivaldi et Guido
Avec Les Saisons , Thierry Malandain signe une création lumineuse inspirée des œuvres de Vivaldi et de Giovanni Antonio Guido. Portée par une musique d’une grande richesse, la chorégraphie célèbre les cycles de la nature et les liens entre l’être humain et le vivant. Fidèle à son écriture élégante et accessible, le chorégraphe compose un spectacle sensible et poétique qui invite chacun à contempler la beauté du monde et le passage du temps. .
rue Césaria Evoria Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 82 billetterie.theatre@beziers.fr
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English : LES SAISONS
Thierry Malandain celebrates the cycles of nature in a poetic choreography set to the music of Vivaldi and Guido
L’événement LES SAISONS Béziers a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 ADT34
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