LES SAISONS CULTURELLES DU ROMBEAU DÎNER THÉÂTRE Rivesaltes
LES SAISONS CULTURELLES DU ROMBEAU DÎNER THÉÂTRE
2 Avenue de la Salanque Rivesaltes Pyrénées-Orientales
Tarif : 45€
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Début : 2026-05-07 19:00:00
fin : 2026-05-07 23:00:00
2026-05-07
Sous les voûtes des caves historiques du Domaine, venez assister à une pièce de théâtre captivante.
2 Avenue de la Salanque, 66600 Rivesaltes, Pyrénées-Orientales, Occitanie
+33 4 68 64 35 35
contact@domaine-de-rombeau.com
English :
Under the vaulted ceilings of the Domaine’s historic cellars, come and enjoy a captivating play.
