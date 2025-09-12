LOS IDIOMAS DEL MAR Rivesaltes

LOS IDIOMAS DEL MAR Rivesaltes dimanche 3 mai 2026.

7 Rue de la République Rivesaltes Pyrénées-Orientales

Tarif : 5 – 5 – 5

Début : 2026-05-03 16:00:00
fin : 2026-05-03

2026-05-03

Les aventuriers de l’équinoxe chantent « Los Idiomas del Mar »
7 Rue de la République Rivesaltes 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 64 04 04  palaisdesfetes@rivesaltes.fr

English :

Equinox adventurers sing « Los Idiomas del Mar

German :

Die Abenteurer der Tagundnachtgleiche singen « Los Idiomas del Mar »

Italiano :

Gli Avventurieri dell’Equinozio cantano « Los Idiomas del Mar

Espanol :

Los Aventureros del Equinoccio cantan « Los Idiomas del Mar

