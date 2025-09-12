LOS IDIOMAS DEL MAR Rivesaltes
LOS IDIOMAS DEL MAR Rivesaltes dimanche 3 mai 2026.
7 Rue de la République Rivesaltes Pyrénées-Orientales
Début : 2026-05-03 16:00:00
fin : 2026-05-03
2026-05-03
Les aventuriers de l’équinoxe chantent « Los Idiomas del Mar »
7 Rue de la République Rivesaltes 66600 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 64 04 04 palaisdesfetes@rivesaltes.fr
English :
Equinox adventurers sing « Los Idiomas del Mar
German :
Die Abenteurer der Tagundnachtgleiche singen « Los Idiomas del Mar »
Italiano :
Gli Avventurieri dell’Equinozio cantano « Los Idiomas del Mar
Espanol :
Los Aventureros del Equinoccio cantan « Los Idiomas del Mar
