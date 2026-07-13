UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bletterans

Les Saisons des Histoires Médiathèque Bresse Haute Seille Site de Bletterans Bletterans

mercredi 21 octobre 2026 · Médiathèque Bresse Haute Seille Site de Bletterans · Bletterans

Informations pratiques

Début
mercredi 21 octobre 2026
Fin
mercredi 21 octobre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Médiathèque Bresse Haute Seille Site de Bletterans
Adresse
Chemin de la Foule
Ville
39140 Bletterans
Département
Jura
Tarif
0 0 Gratuit Gratuit

Bletterans

Les Saisons des Histoires

Médiathèque Bresse Haute Seille Site de Bletterans Chemin de la Foule Bletterans Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 16:00:00
fin : 2026-10-21

Date(s) :
2026-10-21

Plongez dans un univers inspiré par des saisons bercées de chansons et illuminées par les kamishibaïs magiques.

Animé par Artisane d’histoires.

Sans réservation ouvert à tous à partir de 5 ans.   .

Médiathèque Bresse Haute Seille Site de Bletterans Chemin de la Foule Bletterans 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 44 14 04  mediatheque@bressehauteseille.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Saisons des Histoires

L’événement Les Saisons des Histoires Bletterans a été mis à jour le 2026-04-17 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

À voir aussi à Bletterans (Jura)