Les Saisons des Histoires Médiathèque Bresse Haute Seille Site de Bletterans Bletterans
mercredi 21 octobre 2026 · Médiathèque Bresse Haute Seille Site de Bletterans · Bletterans
Informations pratiques
Bletterans
Les Saisons des Histoires
Médiathèque Bresse Haute Seille Site de Bletterans Chemin de la Foule Bletterans Jura
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 16:00:00
fin : 2026-10-21
Date(s) :
2026-10-21
Plongez dans un univers inspiré par des saisons bercées de chansons et illuminées par les kamishibaïs magiques.
Animé par Artisane d’histoires.
Sans réservation ouvert à tous à partir de 5 ans. .
Médiathèque Bresse Haute Seille Site de Bletterans Chemin de la Foule Bletterans 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 44 14 04 mediatheque@bressehauteseille.fr
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English : Les Saisons des Histoires
L’événement Les Saisons des Histoires Bletterans a été mis à jour le 2026-04-17 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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