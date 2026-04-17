Les Saisons des Histoires Médiathèque Bresse Haute Seille Site de Bletterans Bletterans
Les Saisons des Histoires Médiathèque Bresse Haute Seille Site de Bletterans Bletterans mercredi 16 décembre 2026.
Bletterans
Les Saisons des Histoires
Médiathèque Bresse Haute Seille Site de Bletterans Chemin de la Foule Bletterans Jura
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-16 16:00:00
fin : 2026-12-16
Date(s) :
2026-12-16
Plongez dans un univers inspiré par des saisons bercées de chansons et illuminées par les kamishibaïs magiques.
Animé par Artisane d’histoires.
Sans réservation ouvert à tous à partir de 5 ans. .
Médiathèque Bresse Haute Seille Site de Bletterans Chemin de la Foule Bletterans 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 44 14 04 mediatheque@bressehauteseille.fr
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English :
L’événement Les Saisons des Histoires Bletterans a été mis à jour le 2026-04-17 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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