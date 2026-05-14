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Les samedis ‘Brasil e jazz’ / par Jean-Baptiste Loutte JASS CLUB PARIS Paris

Les samedis ‘Brasil e jazz’ / par Jean-Baptiste Loutte JASS CLUB PARIS Paris

Les samedis ‘Brasil e jazz’ / par Jean-Baptiste Loutte JASS CLUB PARIS Paris samedi 20 juin 2026.

Lieu : JASS CLUB PARIS

Adresse : 141 Rue de Tolbiac

Ville : 75013 Paris

Département : Paris

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Tarif : Tarif plein : 19 EUR Tarif réduit : 15 EUR

Jean-Baptiste Loutte explore depuis plusieurs années les affinités entre jazz et musique brésilienne. C’est donc tout naturellement qu’on lui confie un nouveau rendez-vous mensuel pour partager cette passion et inviter artistes et publics à voyager au rythme du Brésil !

À l’occasion de ce 2ème rendez-vous, Jean-Baptiste Loutte invite deux remarquables musiciens : le pianiste Philippe Powell et le contrebassiste Gerson Saeki, pour une soirée en trio dédiée à la richesse de la musique brésilienne.

Philippe Powell / piano

Gerson Saeki / contrebasse

Jean-Baptiste Loutte / batterie

& Guests

Entre hommages aux figures emblématiques de la musique brésilienne et compositions originales des musiciens, la soirée explore toute la richesse du Brésil.
Le samedi 20 juin 2026
de 19h30 à 20h30
payant Tarif plein : 19 EUR
Tarif réduit : 15 EUR Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-20T22:30:00+02:00
fin : 2026-06-20T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-20T19:30:00+02:00_2026-06-20T20:30:00+02:00

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac  75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/


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