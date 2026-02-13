LES SAMEDIS DE L’HERBORISTE : Le NOISETIER, l’ami des fées et des convalescents, Centre H2E, Blois

LES SAMEDIS DE L’HERBORISTE : Le NOISETIER, l’ami des fées et des convalescents Samedi 12 décembre, 15h30 Centre H2E Loir-et-Cher

Tarifs : 1 atelier pour enfant ; 1 atelier pour adulte 32€

Début : 2026-12-12T15:30:00+01:00 – 2026-12-12T17:30:00+01:00

Fin : 2026-12-12T15:30:00+01:00 – 2026-12-12T17:30:00+01:00

Le Noisetier Corylus avellana (L.), Famille des Corylacées – Coudrier, Avelinier, …

L’HUILE DE NOISETTE : Inscrite jusqu’au 19e siècle au Codex, l’huile de noisette était recommandée dans les irritations des voies respiratoires et en massage contre les douleurs articulaires …

Préparation d’un baume à base d’huile de Noisette, de karité, de cire d’abeille.

Durée : 2h00

Activité organisée par FRANCOISE – Guide nature – Herbaliste

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/les-samedis-de-l-herboriste-le-noisetier-l-ami-des-fees-et-des-convalescents-7163

ATELIER PRATIQUE : Connaissance des vertus médicinales des plantes sauvages et comment les transformer simplement. Nature Atelier nature