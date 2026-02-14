LES SAMEDIS DE L’HERBORISTE : Les PAQUERETTES de la rosette à son coeur jaune, Centre H2E, Blois

LES SAMEDIS DE L’HERBORISTE : Les PAQUERETTES de la rosette à son coeur jaune Samedi 7 novembre, 15h30 Centre H2E Loir-et-Cher

Tarifs : 1 atelier pour adulte 32€ ; 1 atelier pour enfant

Début : 2026-11-07T15:30:00+01:00 – 2026-11-07T17:30:00+01:00

LA PÂQUERETTE, amie de l’arnica

Nous préparerons une macération huileux de fleurs de pâquerette destinée à soigner les petits bobos en remplacement de l’arnica sauvage que nous devons aujourd’hui protéger sous la pression accrue de la cueillette.

Dégustation d’infusions de pâquerette et discussion autour de ses propriétés thérapeutiques.

Durée : 2h00

Activité organisée par FRANCOISE – Guide nature – Herbaliste

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/les-samedis-de-l-herboriste-les-paquerettes-de-la-rosette-a-son-coeur-jaune-7162

