Les Samedis de l’histoire D’Ernée à Rome l’exil du Marquis Le Bouteiller lors de la Monarchie de juillet, Archives Départementales de la Mayenne Laval

Les Samedis de l’histoire D’Ernée à Rome l’exil du Marquis Le Bouteiller lors de la Monarchie de juillet

Découvrez avec Corentin Poirier, professeur de lettres-histoire, comment les tombes de deux ernéens se sont trouvées dans la célèbre église romaine de la Trinité-des-Monts.

Dans la célèbre église romaine de la Trinité-des-Monts, se trouvent les tombes du Marquis Le Bouteiller et de sa fille Caroline. Corentin Poirier, conférencier, commencera par les situer dans leur histoire familiale à Ernée. Puis, il retracera leur parcours jusqu’au départ pour l’exil à Rome sous la Monarchie de Juillet dont il a identifié les lieux et les personnes fréquentés, notamment la Cour Pontificale. Enfin, il expliquera les raisons de l’emplacement de ces tombes.

Le programme de l’année 2026 des Samedis de l’histoire , un cycle de conférence mensuelle, est disponible ici https://archives.lamayenne.fr/article/programme-des-samedis-de-lhistoire-2026 .

English :

Find out from history teacher Corentin Poirier how the graves of two ernaeans were found in the famous Roman church of Trinité-des-Monts.

