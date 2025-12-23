Les Samedis de l’histoire D’Ernée à Rome l’exil du Marquis Le Bouteiller lors de la Monarchie de juillet, Archives Départementales de la Mayenne Laval
Les Samedis de l'histoire D'Ernée à Rome l'exil du Marquis Le Bouteiller lors de la Monarchie de juillet, Archives Départementales de la Mayenne Laval samedi 10 janvier 2026.
Les Samedis de l’histoire D’Ernée à Rome l’exil du Marquis Le Bouteiller lors de la Monarchie de juillet
Début : 2026-01-10 14:30:00
fin : 2026-01-10 16:00:00
2026-01-10
Découvrez avec Corentin Poirier, professeur de lettres-histoire, comment les tombes de deux ernéens se sont trouvées dans la célèbre église romaine de la Trinité-des-Monts.
Dans la célèbre église romaine de la Trinité-des-Monts, se trouvent les tombes du Marquis Le Bouteiller et de sa fille Caroline. Corentin Poirier, conférencier, commencera par les situer dans leur histoire familiale à Ernée. Puis, il retracera leur parcours jusqu’au départ pour l’exil à Rome sous la Monarchie de Juillet dont il a identifié les lieux et les personnes fréquentés, notamment la Cour Pontificale. Enfin, il expliquera les raisons de l’emplacement de ces tombes.
English :
Find out from history teacher Corentin Poirier how the graves of two ernaeans were found in the famous Roman church of Trinité-des-Monts.
