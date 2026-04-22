Les Samedis de l’Orgue Basilique St Pierre Luxeuil-les-Bains

Luxeuil-les-Bains

Les Samedis de l’Orgue

Basilique St Pierre 1 Place Saint-Pierre Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 17:00:00

fin : 2026-06-13 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13

À 11h, mise en bouche rencontre avec les organistes, présentation des programmes et de l’orgue.

À 17h concert à la Basilique St Pierre.

Samedi 13 juin | 17h HIMAWARI HONDA

À la croisée des styles.

Johann Jakob Froberger, Johann Caspar Kerll, Georg Muffat, Johann Ludwig Krebs, Michel Corrette, Nicolas Séjan, Guillaume Lasceux, Alexandre Pierre François Boëly.

Organisé par les Amis de l’Orgue.

Pour tous les concerts libre participation aux frais, à l’exception du concert de clôture du samedi 1er août.

Informations au 03 84 40 06 41

ligneorguesremarquables.com .

Basilique St Pierre 1 Place Saint-Pierre Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41

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English : Les Samedis de l’Orgue

L’événement Les Samedis de l’Orgue Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-22 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD