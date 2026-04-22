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Les Samedis de l’Orgue Basilique St Pierre Luxeuil-les-Bains

Les Samedis de l’Orgue Basilique St Pierre Luxeuil-les-Bains samedi 13 juin 2026.

Lieu : Basilique St Pierre

Adresse : 1 Place Saint-Pierre

Ville : 70300 Luxeuil-les-Bains

Département : Haute-Saône

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Luxeuil-les-Bains

Les Samedis de l’Orgue

Basilique St Pierre 1 Place Saint-Pierre Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 17:00:00
fin : 2026-06-13 18:00:00

Date(s) :
2026-06-13

À 11h, mise en bouche rencontre avec les organistes, présentation des programmes et de l’orgue.
À 17h concert à la Basilique St Pierre.

Samedi 13 juin | 17h HIMAWARI HONDA
À la croisée des styles.
Johann Jakob Froberger, Johann Caspar Kerll, Georg Muffat, Johann Ludwig Krebs, Michel Corrette, Nicolas Séjan, Guillaume Lasceux, Alexandre Pierre François Boëly.
Organisé par les Amis de l’Orgue.

Pour tous les concerts libre participation aux frais, à l’exception du concert de clôture du samedi 1er août.
Informations au 03 84 40 06 41
ligneorguesremarquables.com   .

Basilique St Pierre 1 Place Saint-Pierre Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 06 41 

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English : Les Samedis de l’Orgue

L’événement Les Samedis de l’Orgue Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-22 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD

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