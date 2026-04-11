LES SAMEDIS DE VANDONCOURT Vandoncourt
LES SAMEDIS DE VANDONCOURT Vandoncourt samedi 25 avril 2026.
Vandoncourt
LES SAMEDIS DE VANDONCOURT
Temple Vandoncourt Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 19:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Le concert Un petit tour de France en chansons , proposé dans le cadre de la saison des Samedis de Vandoncourt et organisé par l’association des Amis du temple, se tiendra au temple de Vandoncourt.
Deux ensembles vocaux, L’Echo’o des Rafales et Tous en Chœur, tous deux dirigés par Olivier Bastien, y offriront un programme varié. Ce voyage musical fera dialoguer chants de la Renaissance, musique populaire et chansons à texte du XXe siècle, en mettant notamment à l’honneur le répertoire des Frères Jacques, de Georges Brassens et d’autres grands poètes de la chanson française.
Entrée libre bouille à lait à la sortie. .
Temple Vandoncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 34 38 10
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : LES SAMEDIS DE VANDONCOURT
L’événement LES SAMEDIS DE VANDONCOURT Vandoncourt a été mis à jour le 2026-04-07 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
À voir aussi à Vandoncourt (Doubs)
- Sortie123Nature Les minuscules de la forêt La damassine Vandoncourt 11 avril 2026
- Sortie 123Nature Fabrication de produits ménagers La damassine Vandoncourt 15 avril 2026
- COMPLET Sortie 123Nature Ca cartonne ! Vandoncourt 16 avril 2026
- Animations du patrimoine Atelier Lecture de paysage Rue d’Abbevillers Vandoncourt 16 avril 2026
- Sortie 123Nature Mammifères d’ici Vandoncourt 17 avril 2026