Vandoncourt

LES SAMEDIS DE VANDONCOURT

Temple Vandoncourt Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 19:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Le concert Un petit tour de France en chansons , proposé dans le cadre de la saison des Samedis de Vandoncourt et organisé par l’association des Amis du temple, se tiendra au temple de Vandoncourt.

Deux ensembles vocaux, L’Echo’o des Rafales et Tous en Chœur, tous deux dirigés par Olivier Bastien, y offriront un programme varié. Ce voyage musical fera dialoguer chants de la Renaissance, musique populaire et chansons à texte du XXe siècle, en mettant notamment à l’honneur le répertoire des Frères Jacques, de Georges Brassens et d’autres grands poètes de la chanson française.

Entrée libre bouille à lait à la sortie. .

Temple Vandoncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 34 38 10

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English : LES SAMEDIS DE VANDONCOURT

L’événement LES SAMEDIS DE VANDONCOURT Vandoncourt a été mis à jour le 2026-04-07 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD