Les samedis dégustations Biseauthé Les Pacyonautes Pacy-sur-Eure
Les samedis dégustations Biseauthé Les Pacyonautes Pacy-sur-Eure samedi 20 juin 2026.
Pacy-sur-Eure
Les samedis dégustations Biseauthé
Les Pacyonautes 21 rue Isambard Pacy-sur-Eure Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Christelle est une véritable sommelière du thé, elle vous fera voyager au cours d’une dégustation. .
Les Pacyonautes 21 rue Isambard Pacy-sur-Eure 27120 Eure Normandie +33 2 59 16 51 15 lespacyonautes@gmail.com
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English : Les samedis dégustations Biseauthé
L’événement Les samedis dégustations Biseauthé Pacy-sur-Eure a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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