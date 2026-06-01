Les samedis dégustations Biseauthé Les Pacyonautes Pacy-sur-Eure samedi 20 juin 2026.

Pacy-sur-Eure

Les samedis dégustations Biseauthé

Les Pacyonautes 21 rue Isambard Pacy-sur-Eure Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Christelle est une véritable sommelière du thé, elle vous fera voyager au cours d’une dégustation. .

Les Pacyonautes 21 rue Isambard Pacy-sur-Eure 27120 Eure Normandie +33 2 59 16 51 15 lespacyonautes@gmail.com

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English : Les samedis dégustations Biseauthé

L’événement Les samedis dégustations Biseauthé Pacy-sur-Eure a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération