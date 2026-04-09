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Les samedis du compostage à la maison du jardinage et du compostage Maison du Jardinage et du Compostage PARIS

Les samedis du compostage à la maison du jardinage et du compostage Maison du Jardinage et du Compostage PARIS

Les samedis du compostage à la maison du jardinage et du compostage Maison du Jardinage et du Compostage PARIS samedi 11 avril 2026.

Lieu : Maison du Jardinage et du Compostage

Adresse : 41, rue Paul-Belmondo - Parc de Bercy

Ville : 75012 PARIS

Département : Paris

Début : samedi 11 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Tarif : <p>Inscription sur dpe compostage@paris.fr ou au 01 42 76 65 96</p>

Dans le cadre de son Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA), la mairie de Paris soutien les initiatives pour le compostage de proximité et propose différents dispositifs pour composter collectivement ou individuellement.

Deux fois par mois, venez découvrir à la maison du jardinage et du compostage toutes les solutions pour composter à Paris lors d’un atelier comprenant théorie et pratique sur le terrain. L’inscription préalable est indispensable pour connaître les dates des ateliers.

Deux fois par mois, sous la direction d’un maître composteur, venez découvrir les étapes essentielles pour gérer un composteur et les diverses utilisations du produit final. Plus largement, vous pourrez prendre connaissance des différents dispositifs proposés par la Ville de Paris pour trier et valoriser vos déchets alimentaires ainsi que les modalités d’inscriptions.
Le samedi 25 avril 2026
de 10h30 à 12h00
Le samedi 11 avril 2026
de 10h30 à 12h00
gratuit

Inscription sur dpe compostage@paris.fr ou au 01 42 76 65 96

Tout public. A partir de 2 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-11T13:30:00+02:00
fin : 2026-04-25T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-11T10:30:00+02:00_2026-04-11T12:00:00+02:00;2026-04-25T10:30:00+02:00_2026-04-25T12:00:00+02:00

Maison du Jardinage et du Compostage 41, rue Paul-Belmondo – Parc de Bercy  75012 PARIS
+33142766596 dpe-compostage@paris.fr


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