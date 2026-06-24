Les samedis du documentaire : Rashid, l’enfant de Sinjar Bibliothèque Marguerite Audoux Paris

Rescapé des prisons de Daesh, Rashid retrouve sa famille à Sinjar, une région montagneuse du nord-est de l’Irak. Aujourd’hui adolescent, ce jeune Yézidi rêve d’un avenir meilleur pour son pays, en pleine reconstruction. Mais à Sinjar, la paix demeure fragile, et la haine envers la minorité yézidie refait surface.

Rashid, c’est d’abord un sourire, une moue parfois renfrognée, et un corps qui grandit trop vite, comme celui de tant d’adolescent·es. Mais l’enfance du garçon lui a été arrachée. Le 3 août 2014, deux mois après la prise de Mossoul et la proclamation du califat, l’État islamique (EI) lance une épuration ethnique contre les « incroyant·es », visant notamment les minorités religieuses yézidies des monts Sinjar. Ce massacre a causé la mort de plus de 5 000 personnes et le déplacement de 400 000 autres. Les hommes de plus de douze ans sont exécutés ou convertis de force, tandis que femmes et enfants sont capturé·es, détenu·es, réduit·es en esclavage ou envoyés au combat.

Ce film documentaire de 80 min réalisé en 2025 par Jasna Krajinovic a remporté le Prix du patrimoine vivant, Festival International Jean Rouch Film.

Le samedi 26 septembre 2026

de 15h30 à 17h30

gratuit

Entrée gratuite sur réservation par téléphone ou via le lien billetweb ci-dessous

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-26T18:30:00+02:00

fin : 2026-09-26T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-26T15:30:00+02:00_2026-09-26T17:30:00+02:00

Bibliothèque Marguerite Audoux 10 rue Portefoin 75003 Paris

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