LES SCÈNES PARTAGÉES Soissons
LES SCÈNES PARTAGÉES Soissons dimanche 4 avril 2027.
Soissons
LES SCÈNES PARTAGÉES
9 Allée Claude Debussy Soissons Aisne
Tarif : 5 – 5 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-04 16:00:00
fin : 2027-04-04
Date(s) :
2027-04-04
L’une des références de la saison au bicentenaire de la mort de Beethoven,
autour d’un rare trio de jeunesse, d’un sextuor de son élève Ferdinand
Ries et du Grand Sextuor de Georges Onslow, nourri de style viennois.
Un compositeur français injustement méconnu, dont Berlioz estimait
qu’il tient le sceptre de la musique instrumentale, depuis la mort de
Beethoven . Un programme original, alerte et léger, mené par l’un des
brillants solistes de l’Orchestre Philharmonique de Radio France.
L’une des références de la saison au bicentenaire de la mort de Beethoven,
autour d’un rare trio de jeunesse, d’un sextuor de son élève Ferdinand
Ries et du Grand Sextuor de Georges Onslow, nourri de style viennois.
Un compositeur français injustement méconnu, dont Berlioz estimait
qu’il tient le sceptre de la musique instrumentale, depuis la mort de
Beethoven . Un programme original, alerte et léger, mené par l’un des
brillants solistes de l’Orchestre Philharmonique de Radio France. .
9 Allée Claude Debussy Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 59 10 12 cmd@agglo-soissonnais.com
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English :
One of the highlights of the season marking the bicentennial of Beethoven’s death,
featuring a rare early trio, a sextet by his student Ferdinand
Ries, and Georges Onslow’s Grand Sextet, steeped in the Viennese style.
An unjustly overlooked French composer, whom Berlioz considered
to be “the master of instrumental music since the death of
Beethoven%BB. An original, lively, and lighthearted program, led by one of the
brilliant soloists of the Radio France Philharmonic Orchestra.
L’événement LES SCÈNES PARTAGÉES Soissons a été mis à jour le 2026-06-24 par OT du Soissonnais-Valois
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