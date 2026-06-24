Soissons

LES SCÈNES PARTAGÉES

9 Allée Claude Debussy Soissons Aisne

Tarif : 5 – 5 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-04 16:00:00

fin : 2027-04-04

Date(s) :

2027-04-04

L’une des références de la saison au bicentenaire de la mort de Beethoven,

autour d’un rare trio de jeunesse, d’un sextuor de son élève Ferdinand

Ries et du Grand Sextuor de Georges Onslow, nourri de style viennois.

Un compositeur français injustement méconnu, dont Berlioz estimait

qu’il tient le sceptre de la musique instrumentale, depuis la mort de

Beethoven . Un programme original, alerte et léger, mené par l’un des

brillants solistes de l’Orchestre Philharmonique de Radio France.

L’une des références de la saison au bicentenaire de la mort de Beethoven,

autour d’un rare trio de jeunesse, d’un sextuor de son élève Ferdinand

Ries et du Grand Sextuor de Georges Onslow, nourri de style viennois.

Un compositeur français injustement méconnu, dont Berlioz estimait

qu’il tient le sceptre de la musique instrumentale, depuis la mort de

Beethoven . Un programme original, alerte et léger, mené par l’un des

brillants solistes de l’Orchestre Philharmonique de Radio France. .

9 Allée Claude Debussy Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 59 10 12 cmd@agglo-soissonnais.com

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English :

One of the highlights of the season marking the bicentennial of Beethoven’s death,

featuring a rare early trio, a sextet by his student Ferdinand

Ries, and Georges Onslow’s Grand Sextet, steeped in the Viennese style.

An unjustly overlooked French composer, whom Berlioz considered

to be “the master of instrumental music since the death of

Beethoven%BB. An original, lively, and lighthearted program, led by one of the

brilliant soloists of the Radio France Philharmonic Orchestra.

L’événement LES SCÈNES PARTAGÉES Soissons a été mis à jour le 2026-06-24 par OT du Soissonnais-Valois