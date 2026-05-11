Les séances du Planétarium en juin Planétarium Peiresc Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Les séances du Planétarium en juin

Du 06/06 au 27/06/2026 le mercredi et samedi de 11h à 16h. Planétarium Peiresc 166 Avenue Jean Monnet Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-06 11:00:00

fin : 2026-06-27 16:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Sous la coupole du planétarium d’Aix-en-Provence, partez pour un voyage immersif au cœur de l’Univers. Tout au long de l’année. Des séances publiques adaptées à chaque âge et à chaque curiosité

Des premières découvertes pour les plus jeunes, des séances familiales pour explorer le ciel ensemble, ou encore des séances plus approfondies pour les passionnés. Des ateliers participatifs permettent également d’apprendre l’astronomie de manière ludique et interactive.



Rubrique jeune public



Samedi 6 juin

● Étoiles et constellations, dès 7 ans à 11h.

● Les planètes, dès 4 ans à 16h.



Mercredi 10 juin

● Mes premières planètes, dès 3 ans à 11h.

● Voyage vers l’infini, dès 5 ans à 16h.



Samedi 13 juin

● Le Système solaire, dès 7 ans à 11h.

● Notre amie la Lune, dès 4 ans à 16h.



Samedi 20 juin

● La Voie lactée & les galaxies, dès 7 ans à 14h.

● Les étoiles, dès 4 ans à 16h.



Mercredi 24 juin

● Mes premiers pas sur la Lune, dès 3 ans à 11h.

● Découvrir le ciel et l’astronomie, dès 5 ans à 16h.



Samedi 27 juin

● La Lune et les satellites, dès 7 ans à 11h.

● Les merveilles du cosmos, dès 4 ans à 16h. .

Planétarium Peiresc 166 Avenue Jean Monnet Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 20 43 66 contact@aix-planetarium.fr

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English :

Under the dome of the Aix-en-Provence planetarium, take an immersive journey into the heart of the Universe. All year round. Public sessions to suit all ages and interests

L’événement Les séances du Planétarium en juin Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme d’Aix en Provence