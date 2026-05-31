Les séances POPUP de juin-juillet au Forum des images Forum des images Paris

Réalité virtuelle

Immersion Sauvage

Jusqu’au 11 juillet, vivez une expérience en 360° et plongez au cœur de la nature !

En partenariat avec Wild Immersion, pionnier des documentaires immersifs, retrouvez une nouvelle une offre de trois programmes de films 360° en Réalité Virtuelle.

Capturés dans les habitats naturels, produits éthiquement, les films de l’offre Immersion Sauvage vous emmènent au cœur de la nature. Prenez place sur un siège rotatif, enfilez un casque VR et plongez au milieu des animaux sauvages dans leur environnement naturel.

Accès en continu du mercredi au dimanche, aux horaires d’ouverture de l’expérience.

Offre de lancement : 4€ la séance, du 20 mai au 11 juin !

→ infos & réservation

Jeu vidéo

Dans les coulisses du jeu vidéo Carimara : Beneath the forlorn limbs

Mercredi 24 juin à 19h

Carimara: Beneath the forlorn limbs est un jeu vidéo de fantasy noire, à la direction artistique inspirée des jeux de la première console PlayStation.

Son créateur, Bastinus Rex (de son vrai nom Bastien Mahaut), revient en détail sur son expérience de développeur solo et la création de cette production. Esthétique, écriture, gameplay ou encore ambiance sonore, l’auteur met en lumière son approche du design et les multiples inspirations ayant nourri son univers de fantaisie.

Rencontre animée par Marine Macq.

→ réserver

Le Troisième Monde : échos et reflets Lynchiens dans le jeu vidéo

Mercredi 1er juillet à 19h avec les vidéastes Zeph et Ramo

Depuis sa collaboration avortée avec Synergy jusqu’à sa campagne publicitaire pour la PlayStation 2, David Lynch s’est plusieurs fois intéressé au jeu vidéo. En retour, ce jeune médium est resté fasciné par l’œuvre du cinéaste, forgée dans les mêmes décennies et par la même recherche, réconciliant de Twin Peaks à Alan Wake les genres populaires et l’art expérimental. Les vidéastes Zeph & Ramo vous proposent une visite éclair de ce paysage culturel partagé.

Dans le cadre de l’hommage à David Lynch, du 1er au 5 juillet.

et de la thématique l’Art du Mensonge, jusqu’au 5 juillet.

→ réserver

Animation :

Collection Première page : découvrez la saison 3 !

Mercredi 3 juin à 19h

Rencontrez l’avant-garde de la création animée française !

À l’initiative de Scalaé Productions et France TV, la collection Première page propose chaque année une ambitieuse collection de films pour mettre en lumière des jeunes réalisateur·ices, mais aussi rendre hommage à la littérature francophone.

Le principe : adapter et animer la première page d’un livre au choix. En peinture, en papier ou en volume, avec des techniques traditionnelles ou numériques, la collection laisse toute liberté à ces jeunes artistes de s’exprimer autour d’une œuvre littéraire qui les a touché·es.

→ réserver

Reprise du Festival international du film d’animation d’Annecy 2026

8 → 9 juillet

Plus grand événement mondial dédié à l’animation, le festival d’Annecy accueille chaque année des invité·es prestigieux·ses, des compétitions de longs et de courts métrages, présente des projets attendus en cours de développement ou de production, et dévoile les derniers chefs d’œuvres de cinéma d’animation !

Comme chaque année, retrouvez une sélection du palmarès au Forum des images.

Programme complet et détails des films projetés à partir du 3 juillet 2026.

→ en savoir plus

Jeu vidéo, bande dessinée, animation… Les mercredis, à 19h, venez à la rencontre d’artistes qui vous font entrer dans les coulisses de leur œuvre et visiter les recoins de leur imaginaire.



Et nouveauté : expérience en réalité virtuelle avec Wild Immersion !

Du lundi 01 juin 2026 au vendredi 31 juillet 2026 :

payant

7,50 € tarif plein

6 € tarif réduit

5,5 € pour les détenteur·rices des cartes UGC Illimité

5 € pour les moins de 14 ans

4 € avec la carte Forum Liberté et pour les accompagnant·es de la carte Forum Illimité

Étudiant·es TUMO Paris : gratuit, 4 € pour leurs accompagnant·es

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-01T02:00:00+02:00

fin : 2026-08-01T01:59:59+02:00

Date(s) :

Forum des images Westfield Forum des Halles, 2 Rue du cinéma 75001 Forum des images, 2 rue du Cinéma, Westfield Forum des HallesParis

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