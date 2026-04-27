Les secrets de la Brasserie La Pichotte à Moussac-sur-Vienne Moussac
Les secrets de la Brasserie La Pichotte à Moussac-sur-Vienne Moussac vendredi 17 juillet 2026.
Moussac
Les secrets de la Brasserie La Pichotte à Moussac-sur-Vienne
11 Rue de la Cordeau Moussac Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 16:30:00
fin : 2026-07-17 18:00:00
Date(s) :
2026-07-17
Découvrez une brasserie artisanale portée par l’engagement et l’expérience de Mickaël. Immersion dans les secrets de fabrication et dégustation conviviale à l’issue de la visite.
Gratuit.
Inscription auprès de l’Office de Tourisme 05 49 91 11 96.
Animation dans le cadre du programme Notre été en Sud Vienne Poitou .
Visite adaptée pour les enfants accompagnés d’un adulte.
Visite non adaptée aux personnes à mobilité réduite.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé . A consommer avec modération. .
11 Rue de la Cordeau Moussac 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 11 96 accueil@sudviennepoitou.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les secrets de la Brasserie La Pichotte à Moussac-sur-Vienne
L’événement Les secrets de la Brasserie La Pichotte à Moussac-sur-Vienne Moussac a été mis à jour le 2026-04-27 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
À voir aussi à Moussac (Vienne)
- Sportez-vous Bien ! Initiation sportive au laser game à Moussac-sur-Vienne Moussac 9 juillet 2026
- Fête de l’été à Moussac Moussac 18 juillet 2026
- Lire en transat Camping Moulin Chauvet Moussac 22 juillet 2026