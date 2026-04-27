Moussac

Les secrets de la Brasserie La Pichotte à Moussac-sur-Vienne

11 Rue de la Cordeau Moussac Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 16:30:00

fin : 2026-07-17 18:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Découvrez une brasserie artisanale portée par l’engagement et l’expérience de Mickaël. Immersion dans les secrets de fabrication et dégustation conviviale à l’issue de la visite.

Gratuit.

Inscription auprès de l’Office de Tourisme 05 49 91 11 96.

Animation dans le cadre du programme Notre été en Sud Vienne Poitou .

Visite adaptée pour les enfants accompagnés d’un adulte.

Visite non adaptée aux personnes à mobilité réduite.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé . A consommer avec modération. .

11 Rue de la Cordeau Moussac 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 11 96 accueil@sudviennepoitou.com

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English : Les secrets de la Brasserie La Pichotte à Moussac-sur-Vienne

L’événement Les secrets de la Brasserie La Pichotte à Moussac-sur-Vienne Moussac a été mis à jour le 2026-04-27 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne