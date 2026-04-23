Moussac

Sportez-vous Bien ! Initiation sportive au laser game à Moussac-sur-Vienne

2 Rue du Moulin Chauvet Moussac Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 16:30:00

fin : 2026-07-09 19:30:00

Date(s) :

2026-07-09

L’Office de Tourisme Sud Vienne Poitou est partenaire de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe pour la 5ème édition de Sportez-vous Bien ! .

Venez-vous initier au laser game.

Gratuit.

Inscription auprès de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe www.vienneetgartempe.fr

Animation dans le cadre du programme Notre été en Sud Vienne Poitou . .

2 Rue du Moulin Chauvet Moussac 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Sportez-vous Bien ! Initiation sportive au laser game à Moussac-sur-Vienne

L’événement Sportez-vous Bien ! Initiation sportive au laser game à Moussac-sur-Vienne Moussac a été mis à jour le 2026-04-23 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne