Sportez-vous Bien ! Initiation sportive au laser game à Moussac-sur-Vienne Moussac
Sportez-vous Bien ! Initiation sportive au laser game à Moussac-sur-Vienne Moussac jeudi 9 juillet 2026.
Moussac
Sportez-vous Bien ! Initiation sportive au laser game à Moussac-sur-Vienne
2 Rue du Moulin Chauvet Moussac Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 16:30:00
fin : 2026-07-09 19:30:00
Date(s) :
2026-07-09
L’Office de Tourisme Sud Vienne Poitou est partenaire de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe pour la 5ème édition de Sportez-vous Bien ! .
Venez-vous initier au laser game.
Gratuit.
Inscription auprès de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe www.vienneetgartempe.fr
Animation dans le cadre du programme Notre été en Sud Vienne Poitou . .
2 Rue du Moulin Chauvet Moussac 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Sportez-vous Bien ! Initiation sportive au laser game à Moussac-sur-Vienne
L’événement Sportez-vous Bien ! Initiation sportive au laser game à Moussac-sur-Vienne Moussac a été mis à jour le 2026-04-23 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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