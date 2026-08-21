Les secrets de la taxidermie, rencontre-métier., Château et musée de Montbéliard, Montbéliard

Informations pratiques

Les secrets de la taxidermie, rencontre-métier. 19 et 20 septembre Château et musée de Montbéliard Doubs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:15:00+02:00

Les secrets de la taxidermie, rencontre-métier.

Pourquoi conserver des espèces de la faune régionale ? Quels sont les enjeux et les différentes étapes de la naturalisation d’espèces animales ? Une occasion rare de découvrir le nouvel atelier et ce métier quasi confidentiel, pilier des futurs espaces d’exposition du musée

Château et musée de Montbéliard Rue des Tours, 25200 Montbéliard, France Montbéliard 25200 Centre Ville Doubs Bourgogne-Franche-Comté 0381992261 https://www.montbeliard.fr/mes-sorties-mes-activites/musees-de-montbeliard.html [{« type »: « phone », « value »: « 0381992257 »}] Éperon du château de Montbéliard occupé à partir du Xe siècle. L’ensemble actuel ne comporte pas d’éléments antérieurs aux XVe et XVIe siècles et porte la marque du XVIIIe siècle (logis reconstruit en 1751) et du XIXe siècle (bâtiments du front nord). Châtel-Derrière du XVe siècle, maison des Courtisans construite à la fin du XVIe siècle par l’architecte Schickardt, murailles élevées entre le le XVe et le milieu du XVIIIe siècle, porterie du flanc nord du XVIe siècle.

Les secrets de la taxidermie, rencontre-métier.

©Denis Bretey