Les secrets de l’architecture médiévale, Château de Mez-le-Maréchal, Dordives

Informations pratiques

Les secrets de l’architecture médiévale Dimanche 20 septembre, 12h45, 16h45 Château de Mez-le-Maréchal Loiret

Les réservations se font sur place, à la suite de la visite guidée !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T12:45:00+02:00 – 2026-09-20T13:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:45:00+02:00 – 2026-09-20T17:15:00+02:00

A travers cet atelier, découvrez plusieurs façons de construire une ouverture : arc brisé, arc surbaissé ou linteau.

En assemblant les éléments, vous comprendrez simplement comment ces formes tiennent debout et comment elles répartissent le poids. Une fois les constructions réalisées, de petites étiquettes vous aideront à retrouver le nom des différentes parties.

Une manière simple et ludique de mieux regarder l’architecture médiévale et de découvrir les savoir-faire des bâtisseurs.

Cette activité se déroule juste après la visite guidée ! N’hésitez pas à consulter la fiche de cette dernière !

Château de Mez-le-Maréchal 1400 route de Bransles, 45680 Dordives Dordives 45680 Loiret Centre-Val de Loire 06 83 36 61 09 https://www.chateau-mezlemarechal.com/ https://www.tourismeloiret.com/fr/diffusio/visites/chateau-de-mez-le-marechal-dordives_TFOPCUCEN045V501DML Mez-le-Maréchal, le Louvre du Gâtinais.

Aux portes du Gâtinais, ce rare château-fort vous plonge au cœur du Moyen Âge capétien. Derrière ses murs se cache une histoire étonnante : celle des Cléments, une famille proche des rois de France, berceau des premiers maréchaux du royaume.

Donjon impressionnant, enceinte militaire en avance sur son temps, tours, archères, réemploi de matériaux et style de taille rappelant l’antiquité… Le Mez n’est pas une simple ruine. Ses pierres gardent la mémoire d’un passé plus ancien, tandis que ses murs racontent une époque où le pouvoir royal s’affirme et où la France commence peu à peu à se dessiner.

Pourquoi ce château a-t-il été construit ainsi ? À quoi servait-il vraiment ? Et s’il avait été l’un des brouillons du Louvre de Philippe Auguste ?

Pour répondre à ces questions, les Amis du Mez font parler les pierres. Fouilles, recherches historiques, étude du bâti, archives… l’association explore le château pierre après pierre pour mieux comprendre son histoire et partager ses découvertes avec vous.

Portée par des bénévoles passionnés, elle contribue activement à faire progresser la connaissance du site tout en rendant cette recherche accessible à tous.

A la croisée de l’histoire royale, de l’architecture militaire et de la recherche archéologique, le château de Mez-le-Maréchal se révèle comme un site rare, encore en pleine découverte. Parking sur place, possibilité de venir en train : Transilien ligne R (Gare de Dordives), puis 20 minutes de marche. Les animaux de compagnie sont les bienvenus.

Comment les bâtisseurs médiévaux parvenaient-ils à ouvrir un passage dans un mur de pierre ?

©Florian Renucci