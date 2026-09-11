Les secrets des plantes : atelier ouvert, Fondation Fernet-Branca, Saint-Louis

Informations pratiques

Les secrets des plantes : atelier ouvert 19 et 20 septembre Fondation Fernet-Branca Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Le Fernet-Branca doit son caractère unique à un savant mélange de plantes et d’épices, savamment dosées selon une recette tenue secrète depuis des générations. Le temps d’un atelier ludique et sensoriel, notre médiatrice Coralie Oberlaender vous invite à percer une partie de ce mystère.

À travers un jeu olfactif, testez votre odorat et tentez de reconnaître, les plantes et épices qui entrent dans la composition de cet élixir emblématique. Une belle occasion d’exercer ses sens et de découvrir, à sa façon, les secrets de fabrication du Fernet-Branca.

Un atelier accessible à tous, petits et grands, pour une expérience aussi surprenante qu’instructive !

Fondation Fernet-Branca 2 rue du Ballon 68300 Saint-Louis Saint-Louis 68300 Haut-Rhin Grand Est 0389691077 https://www.fondationfernet-branca.org/ La Fondation Fernet-Branca, installée dans une ancienne distillerie du digestif Fernet-Branca, est dédiée depuis 2004 à des expositions d’art contemporain. En décembre 2011, l’espace a acquis le statut de fondation reconnue d’utilité publique. Elle a pour mission de promouvoir l’art contemporain à travers un rayonnement trinational et de rendre l’art contemporain accessible à un large public. Pour ce faire, elle organise et présente des expositions d’œuvres individuelles, collectives ou thématiques. Elle développe également des politiques d’accès à l’art pour le jeune public et le grand public, en mettant en place des actions d’initiation à l’art, des ateliers pédagogiques et des conférences didactiques à finalité éducative. Le tout dans un bâtiment de près de 1500m² dédié aux expositions. La Fondation Fernet-Branca accueille des artistes locaux et internationaux, et son influence s’étend au-delà des frontières de la région. 15–20 minutes en taxi ou Uber depuis la Messe Basel

Liaison directe en transports en commun depuis Bâle :

bus 604 depuis Schifflände (direction Saint-Louis, Professeur Coste)

tram 3 depuis Bâle SBB (direction St-Louis, Gare de Saint-Louis)

Environ 10 minutes depuis l’EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg

Parking disponible à proximité

Le Fernet-Branca doit son caractère unique à un savant mélange de plantes et d’épices, savamment dosées selon une recette tenue secrète depuis des générations. Le temps d’un atelier ludique et notre …

©Monika de Pixabay