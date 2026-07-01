Les SECRETS des portails de la cathédrale Saint-Jean, Association Renaissance du Vieux-Lyon, Lyon
samedi 19 septembre 2026 · Association Renaissance du Vieux-Lyon · Lyon
Informations pratiques
Les SECRETS des portails de la cathédrale Saint-Jean Samedi 19 septembre, 10h00, 15h00 Association Renaissance du Vieux-Lyon Métropole de Lyon
6 personnes maximum
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Les SECRETS des portails de la cathédrale Saint-Jean
Des centaines de bas-reliefs sculptés ornent les soubassements des portails depuis le début du XIVe siècle.
À première vue décoratifs, ils composent pourtant un immense récit de pierre, énigmatique et fascinant.
Au fil de la visite, découvrez le sens caché voulu par les commanditaires de cet ensemble monumental.
Car ces médaillons forment un véritable livre… encore faut-il savoir remettre les pages dans le bon ordre.
Départ depuis notre association la Renaissance du Vieux Lyon située au 50 rue St Jean, 10 mn avant.
Durée de la visite 30 mn.
Groupe de 6 personnes maximum.
Association Renaissance du Vieux-Lyon 50 rue Saint- Jean 69005 Lyon Lyon 69005 Lyon 5e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 37 16 04 https://lyon-rvl.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 04.78.37.16.04 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@lyon-rvl.com »}] METRO D VIEUX LYON – BUS TB11 SAINT PAUL
Les SECRETS des portails de la cathédrale Saint-Jean
©Raymond Menendez
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