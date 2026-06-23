Les semaines d’information sur la santé mentale dans les bibliothèques parisiennes: construisez votre boite à outil Bibliothèque Valeyre Paris mercredi 14 octobre 2026.

Cet atelier de sensibilisation est proposé par le C’JAAD (Centre d’évaluation pour les Jeunes Adultes et

ADolescents).

Pour nous ou pour nos proches, il nous permettra de mieux appréhender certaines situations complexes en nous permettant de créer notre propre boite à outil.

Le C’JAAD reçoit des jeunes franciliens de 15 ans à 30 ans qui rencontrent des

difficultés psychiques débutantes (depuis moins de 2 ans) et perturbant leur

fonctionnement au quotidien (scolarité, cercle social, etc).

A l’occasion de La 37ᵉ édition des Semaines d’information sur la santé mentale (SISM) autour du thème : « Pour notre santé mentale, ouvrons‑nous aux arts » la bibliothèque vous invite à créer une boîte à outils personnelle à utiliser quand ça va moins bien (pensées écrites, mise en œuvre de stratégies…), et sortir de l’injonction à aller bien tout en étant à l’écoute de soi.

Le mercredi 14 octobre 2026

de 14h00 à 15h30

gratuit

Réservation obligatoire

par téléphone, courriel ou sur place.

Vous pouvez suivre

toutes nos activités sur le compte Instagram

de la bibliothèque Valeyre

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-14T17:00:00+02:00

fin : 2026-10-14T18:30:00+02:00

Date(s) : 2026-10-14T14:00:00+02:00_2026-10-14T15:30:00+02:00

Bibliothèque Valeyre 24 rue Marguerite de Rochechouart 75009 Paris

+33142852756 bibliotheque.valeyre@paris.fr



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