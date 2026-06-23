Les semaines d’information sur la santé mentale dans les bibliothèques parisiennes: construisez votre boite à outil Bibliothèque Valeyre Paris
Les semaines d’information sur la santé mentale dans les bibliothèques parisiennes: construisez votre boite à outil Bibliothèque Valeyre Paris mercredi 14 octobre 2026.
Cet atelier de sensibilisation est proposé par le C’JAAD (Centre d’évaluation pour les Jeunes Adultes et
ADolescents).
Pour nous ou pour nos proches, il nous permettra de mieux appréhender certaines situations complexes en nous permettant de créer notre propre boite à outil.
Le C’JAAD reçoit des jeunes franciliens de 15 ans à 30 ans qui rencontrent des
difficultés psychiques débutantes (depuis moins de 2 ans) et perturbant leur
fonctionnement au quotidien (scolarité, cercle social, etc).
A l’occasion de La 37ᵉ édition des Semaines d’information sur la santé mentale (SISM) autour du thème : « Pour notre santé mentale, ouvrons‑nous aux arts » la bibliothèque vous invite à créer une boîte à outils personnelle à utiliser quand ça va moins bien (pensées écrites, mise en œuvre de stratégies…), et sortir de l’injonction à aller bien tout en étant à l’écoute de soi.
Le mercredi 14 octobre 2026
de 14h00 à 15h30
gratuit
Réservation obligatoire
par téléphone, courriel ou sur place.
Vous pouvez suivre
toutes nos activités sur le compte Instagram
de la bibliothèque Valeyre
Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-14T17:00:00+02:00
fin : 2026-10-14T18:30:00+02:00
Date(s) : 2026-10-14T14:00:00+02:00_2026-10-14T15:30:00+02:00
Bibliothèque Valeyre 24 rue Marguerite de Rochechouart 75009 Paris
+33142852756 bibliotheque.valeyre@paris.fr
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