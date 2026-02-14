Les serpents de la Réserve Ecologique des Barails, Bordeaux – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription, Bordeaux

Les serpents de la Réserve Ecologique des Barails Vendredi 22 mai, 19h00 Bordeaux – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription Gironde

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-22T19:00:00+02:00 – 2026-05-22T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-22T19:00:00+02:00 – 2026-05-22T21:00:00+02:00

Un suivi est mené depuis plusieurs années pour connaître l’état des populations de serpents

Bordeaux – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription Bordeaux Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0687483299 »}]

Découvrez le Parc des Jalles avec 80 animations gratuites programmées de mars à juin 2026. parc des jalles nature

Matthieu Berroneau