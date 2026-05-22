Les serpents, des animaux de compagnie fascinant Batiment A Laval

Laval

Les serpents, des animaux de compagnie fascinant

Batiment A Allée du Centre Aéré Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 18:00:00

fin : 2026-08-26 19:30:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-16 2026-08-26 2026-08-27

Un cœur peut battre dans le creux d’une main avec Maudieu Florent

Je vais vous faire partager ma passion des serpents en explorant leurs univers, leurs anatomies et une séance de motricité fine avec une approche respectueuse et tendre de mes animaux. .

Batiment A Allée du Centre Aéré Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 53 74 11 50 environnement@agglo-laval.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A heart can beat in the palm of a hand with Maudieu Florent

L’événement Les serpents, des animaux de compagnie fascinant Laval a été mis à jour le 2026-05-18 par LAVAL TOURISME