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Les serpents, des animaux de compagnie fascinant Batiment A Laval

Les serpents, des animaux de compagnie fascinant Batiment A Laval vendredi 10 juillet 2026.

Lieu : Batiment A

Adresse : Allée du Centre Aéré

Ville : 53000 Laval

Département : Mayenne

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Laval

Les serpents, des animaux de compagnie fascinant

Batiment A Allée du Centre Aéré Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 18:00:00
fin : 2026-08-26 19:30:00

Date(s) :
2026-07-10 2026-07-16 2026-08-26 2026-08-27

Un cœur peut battre dans le creux d’une main avec Maudieu Florent
Je vais vous faire partager ma passion des serpents en explorant leurs univers, leurs anatomies et une séance de motricité fine avec une approche respectueuse et tendre de mes animaux.   .

Batiment A Allée du Centre Aéré Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 53 74 11 50  environnement@agglo-laval.fr

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English :

A heart can beat in the palm of a hand with Maudieu Florent

L’événement Les serpents, des animaux de compagnie fascinant Laval a été mis à jour le 2026-05-18 par LAVAL TOURISME

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