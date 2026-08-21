Les Serpents, Ferme du Héron, Villeneuve-d’Ascq
mercredi 23 septembre 2026 · Ferme du Héron · Villeneuve-d'Ascq
Informations pratiques
Les Serpents Mercredi 23 septembre, 10h00 Ferme du Héron Nord
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-23T10:00:00+02:00 – 2026-09-23T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-23T10:00:00+02:00 – 2026-09-23T12:00:00+02:00
Repoussants pour les uns, attirants pour les autres, fascinants pour tous, les serpents sont omniprésents dans la mythologie et les textes fondateurs de nombreuses civilisations. Souvent victimes de ces représentations et de nombreux préjugés, ils jouent pourtant un rôle dans l’équilibre des écosystèmes. Venez découvrir ces reptiles aux côtés de Joseph, animateur nature. L’animation se clôturera par la visite de la salle des aquarium et insectarium.
Partenaire : Service Nature et Biodiversité
Ferme du héron – 20 places disponibles : https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/ateliersdd_sept26
Ferme du Héron Chemin de la ferme Lenglet, 59650 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Babylone Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/ateliersdd_sept26 »}] [{« link »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/ateliersdd_sept26 »}]
À travers un atelier DD, venez découvrir les seprents aux côtés de Joseph, animateur nature. L’animation se clôturera par la visite de la salle des aquarium et insectarium.
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