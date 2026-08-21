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Les Serpents, Ferme du Héron, Villeneuve-d’Ascq

mercredi 23 septembre 2026 · Ferme du Héron · Villeneuve-d'Ascq

Les Serpents, Ferme du Héron, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Lieu
Ferme du Héron
Adresse
Chemin de la ferme Lenglet, 59650 Villeneuve-d'Ascq
Ville
59491 Villeneuve-d'Ascq
Département
Nord
Tarif
Sur inscription

Les Serpents Mercredi 23 septembre, 10h00 Ferme du Héron Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-23T10:00:00+02:00 – 2026-09-23T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-23T10:00:00+02:00 – 2026-09-23T12:00:00+02:00

Repoussants pour les uns, attirants pour les autres, fascinants pour tous, les serpents sont omniprésents dans la mythologie et les textes fondateurs de nombreuses civilisations. Souvent victimes de ces représentations et de nombreux préjugés, ils jouent pourtant un rôle dans l’équilibre des écosystèmes. Venez découvrir ces reptiles aux côtés de Joseph, animateur nature. L’animation se clôturera par la visite de la salle des aquarium et insectarium.
Partenaire : Service Nature et Biodiversité
Ferme du héron – 20 places disponibles : https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/ateliersdd_sept26

Ferme du Héron Chemin de la ferme Lenglet, 59650 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Babylone Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/ateliersdd_sept26 »}] [{« link »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/ateliersdd_sept26 »}]
À travers un atelier DD, venez découvrir les seprents aux côtés de Joseph, animateur nature. L’animation se clôturera par la visite de la salle des aquarium et insectarium.

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