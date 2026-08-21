Les sismogrammes, un patrimoine à préserver !, Musée de sismologie, Strasbourg

Informations pratiques

Les sismogrammes, un patrimoine à préserver ! 19 et 20 septembre Musée de sismologie Bas-Rhin

Dès 6 ans. Seul le premier niveau du musée est accessible PMR, pas le sous-sol.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Pourquoi la conservation des sismogrammes historiques est essentielle à la connaissance des séismes anciens ? Comment permet-elle d’évaluer la menace sismique dans certaines régions du globe ? Rencontrez des sismologues et posez-leur toutes vos questions !

Musée de sismologie 7-9 rue de l’université, 67000 Strasbourg Strasbourg 67084 Quartier des XV Bas-Rhin Grand Est https://jardin-sciences.unistra.fr/visite/les-musees-et-collections/musee-de-sismologie Le musée de sismologie abrite l’une des plus importantes collections d’instruments de sismomètres au monde exposées sur un même site. Il possède des sismomètres de l’ancienne station sismologique de Strasbourg utilisés pour certains jusqu’en 1970. Entrée par les jardins de l’université.

Pourquoi la conservation des sismogrammes historiques est essentielle à la connaissance des séismes anciens ? Comment permet-elle d’évaluer la menace sismique dans certaines régions du globe ? des et…

© Marie Goehner David Pokaa