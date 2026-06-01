Les soirées 100% doc de juin – juillet au Forum des images Forum des images Paris
Les soirées 100% doc de juin – juillet au Forum des images Forum des images Paris lundi 1 juin 2026.
100% doc L’Art du mensonge
Identité de Florencia Santucho et Rodrigo Vasquez Salessi
Un documentaire puissant retraçant une quête de vérité, de justice et de mémoire face aux crimes de la dictature argentine de 1976 à 1983.
Jeudi 25 juin à 18h30
Inédit – Palimpseste : l’histoire d’un nom de Mary Stephen
Sur huit décennies et quatre continents, la cinéaste et monteuse se lance dans une enquête intime autour de son patronyme anglais – elle qui est d’origine chinoise.
Jeudi 25 juin à 20h45 – suivi d’un débat avec la réalisatrice
David Lynch, une énigme à Hollywood de Stéphane Ghez
Retraçant la vie du cinéaste le plus influent de sa génération, ce documentaire explore le sens caché d’une filmographie implacablement cohérente et plonge sous la surface sombre et grouillante de l’American Dream.
Jeudi 2 juillet à 19h – en présence du réalisateur
David Lynch: The Art Life de Jon Nguyen et Neergaard Olm Olivia
En associant les œuvres plastiques et musicales de David Lynch à ses expériences marquantes, le film lève le voile sur les zones inexplorées d’un univers de création totale.
Jeudi 2 juillet à 21h
Documentaire sur grand écran
Où est le peuple iranien ?
Jeudi 4 juin
Deux films redonnent vie au peuple iranien aujourd’hui figurant au cœur des images médiatiques que sont celles d’une guerre entre le régime des mollahs, celui de Trump et de Netanyahou. L’un tourné en 2009, période d’espoir, l’autre en 2025, à la veille de la guerre.
Soirée composée de 2 séances
→ 18h30 : Salaam Isfahan de Sanaz Azari
→ 20h30 : The Vanishing Point de Bani Khoshnoudi, suivie d’une discussion avec la réalisatrice
La cinémathèque du Documentaire par la BPI au Forum des images
Outsiders : rebelles, excentriques, visionnaires
En présence des cinéastes Jean-Baptiste Alazard (La Buissonnière), Paul Heintz (Nafura) et Manon Vila (Akaboum). De nombreux rendez-vous réguliers sont prévus également :
- Deux films de Jean Rouch avec la Cinémathèque idéale des banlieues du monde
- une invitation dans les archives du MLAC de Gennevilliers
- ainsi qu’une avant-première ARTE : Soundtrack to a Coup d’État de Johan Grimonprez.
Le cinéma documentaire, genre cinématographique aux formes et aux écritures multiples, occupe une place de choix dans la programmation du Forum des images.
Rendez-vous chaque jeudi pour des soirées 100% doc autour de la thématique L’Art du mensonge, ainsi qu’une soirée Documentaire sur Grand Écran, et les programmes de La Cinémathèque du documentaire par la Bpi !
Du lundi 01 juin 2026 au vendredi 31 juillet 2026 :
payant
7,50 € tarif plein
6 € tarif réduit
5,5 € pour les détenteur·rices des cartes UGC Illimité
5 € pour les moins de 14 ans
4 € avec la carte Forum Liberté et pour les accompagnant·es de la carte Forum Illimité
Étudiant·es TUMO Paris : gratuit, 4 € pour leurs accompagnant·es
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-01T02:00:00+02:00
fin : 2026-08-01T01:59:59+02:00
Date(s) :
Forum des images Westfield Forum des Halles, 2 Rue du cinéma 75001 Forum des images, 2 rue du Cinéma, Westfield Forum des HallesParis
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