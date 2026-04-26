Les soirées 100% doc de mai au Forum des images Forum des images Paris

100% doc L’Art du mensonge

F for Fake de Orson Welles

« Ce film traite de tricherie, de fraude, de mensonges… Racontée chez soi, dans la rue ou au cinéma, toute histoire est presque sûrement un mensonge. Mais pas celle-ci ! Tout ce que vous verrez dans l’heure qui suit est absolument vrai. » Orson Welles

Jeudi 14 mai à 19h



Hitch : une histoire iranienne de Chowra Makaremi

« Comment se défaire de l’emprise du déni et basculer hors de son plan de réalité ? » Chowra Makaremi

Jeudi 14 mai à 21h

Terezín, l’imposture nazie de Chochana Boukhobza

L’histoire du camp-ghetto de Terezín est ici restituée à travers les textes et dessins réalisés dans le camp par des enfants et des artistes avant leur déportation à Auschwitz. Ces témoignages uniques lèvent le voile sur ce mensonge historique.

Jeudi 21 mai à 19h



La Langue ne ment pas de Stan Neumann

De 1933 à 1945, Victor Klemperer, juif allemand, tient un journal sur la langue nazie. Cette nouvelle langue est parlée par tou·tes. Résister à la tyrannie de cette langue empoisonnée devient pour Klemperer plus important que sa survie.

Jeudi 21 mai à 20h30

Documentaire sur grand écran : Réparer les sociétés

Patrick Chiha illumine des éclats de vie sans visa

Comment vivre quand on est pauvre, rom et bulgare à Vienne ? Comment être à l’aise dans la peau d’un·e exilé·e russe à Paris ? Tout en étant opposant au régime en Russie ? C’est à cette complexité, à ces paradoxes que le cinéaste Patrick Chiha s’attache pour en faire surgir les éclats de vie.

À travers des trajectoires intimes de quelques personnes choisies et filmées par le cinéaste se dessine la problématique éthique à laquelle nous devons tou·tes faire face dans le contexte de guerres mondialisées qui est le nôtre aujourd’hui.

Soirée composée de 2 séances

18h30 : Brothers of the Night

20h30 : Un hiver russe, avant-première en présence du réalisateur (sous réserve)

9e édition des Rencontres Documentaire et Animation

Jeudi 29 et vendredi 29 mai : Quand l’animation s’empare du réel

À l’occasion des 10 ans de la NEF Animation, le rendez-vous incontournable prend ses quartiers au Forum des images pour une édition exceptionnelle avec 4 séances.

Secrets de famille : regards croisés

Que peut le cinéma face aux secrets de famille : tabous, silences, refoulés ? Dévoiler est-ce trahir ou réparer ? Mettre en récit l’intime permet-il d’apaiser, ou ravive-t-il les blessures ? Où placer la frontière entre mémoire et invention ? En présence de Bastien Dubois (réalisateur) et Mariana Otero (réalisatrice). Animé par Carole Desbarats (autrice).

Jeudi 28 mai à 18h30

Que peut le cinéma face aux secrets de famille : tabous, silences, refoulés ? Dévoiler est-ce trahir ou réparer ? Mettre en récit l’intime permet-il d’apaiser, ou ravive-t-il les blessures ? Où placer la frontière entre mémoire et invention ? Souvenir Souvenir de Bastien Dubois

Pendant dix ans, un cinéaste tente de faire un film à partir des souvenirs de la guerre d’Algérie de son grand-père. Suivi de Histoire d’un secret de Mariana Otero

Mariana Otero a éprouvé la nécessité de reconstruire l’histoire de la disparition de sa mère, qui lui avait été doublement arrachée par la mort et par le secret. En présence de Bastien Dubois (réalisateur) et Mariana Otero (réalisatrice)

Jeudi 28 mai à 20h

de Bastien Dubois Pendant dix ans, un cinéaste tente de faire un film à partir des souvenirs de la guerre d’Algérie de son grand-père. Rencontres Documentaire et Animation : première partie

Rencontres inter-écoles, programme de courts métrages, revue de projets

Vendredi 29 mai à 9h

Rencontres inter-écoles, programme de courts métrages, revue de projets Rencontres Documentaire et Animation : deuxième partie

Programme de courts métrages, rencontre, revue de projets

Vendredi 29 mai à 14h30

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La Cinémathèque du documentaire

Les rendez-vous proposés en mai et juin tirent des fils tissés lors de programmations précédentes. Un week-end exceptionnel samedi 16 et dimanche 17 mai prolongera la plongée hivernale dans les cinématographies des pays baltes. La vitalité des courts d’Ansis Epners et des débuts de la vidéo en Lituanie y sera à l’honneur, on suivra aussi la marche vers les indépendances dans les regards engagés d’Anders Sööt et Juris Podnieks.

Le printemps sera aussi marqué par plusieurs rendez-vous :

→ la Fabrique des films accueille l’Iranien Mehran Tamadon pour son film en cours

→ les Rencontres d’Images documentaires invite le catalan José Luis Guerín pour Histoire de la bonne vallée

→ le GREC, Arte et France Télévisions sont conviés dans le cadre de séances spéciales.

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Le cinéma documentaire, genre cinématographique aux formes et aux écritures multiples, occupe une place de choix dans la programmation du Forum des images.

Rendez-vous chaque jeudi pour des soirées 100% doc autour de la thématique L’Art du mensonge, ainsi qu’une soirée Patrick Chiha dans le cadre de Documentaire sur grand écran.

Du vendredi 01 mai 2026 au dimanche 31 mai 2026 :

payant

7,50 € tarif plein

6 € tarif réduit

5,5 € pour les détenteur·rices des cartes UGC Illimité

5 € pour les moins de 14 ans

4 € avec la carte Forum Liberté et pour les accompagnant·es de la carte Forum Illimité

Étudiant·es TUMO Paris : gratuit, 4 € pour leurs accompagnant·es

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-01T02:00:00+02:00

fin : 2026-06-01T01:59:59+02:00

Date(s) :

Forum des images Westfield Forum des Halles, 2 Rue du cinéma 75001 Forum des images, 2 rue du Cinéma, Westfield Forum des HallesParis

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