Les Soirées Alambics Saumur
jeudi 16 juillet 2026 · Saumur
Informations pratiques
Saumur
Les Soirées Alambics
48 rue Beaurepaire Saumur Maine-et-Loire
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 18:30:00
fin : 2026-07-16 21:30:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13
Un nouveau rendez-vous estival pour partager un moment convivial dans le cadre historique de la distillerie Combier, au rythme de concerts et de cocktails.
Cet été, la distillerie Combier vous invite à cinq soirées au cœur de la plus ancienne distillerie du Val de Loire.
Concerts, cocktails et soirées à thème retrouvez-vous entre amis, en famille ou entre collègues dans un cadre exceptionnel !
Rock, Pop, Gatsby, Jazz, Disco ou French Riviera… une programmation musicale variée pour des soirées placées sous le signe de la convivialité.
PRECISIONS HORAIRES
Jeudi 16 juillet 2026 de 18h30 à 21h30.
Jeudi 23 juillet 2026 de 18h30 à 21h30.
Jeudi 30 juillet 2026 de 18h30 à 21h30.
Jeudi 6 août 2026 de 18h30 à 21h30.
Jeudi 13 août 2026 de 18h30 à 21h30. .
48 rue Beaurepaire Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 40 23 02
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English :
A new summer event where you can enjoy a fun time in the historic setting of the Combier Distillery, with live music and cocktails.
L’événement Les Soirées Alambics Saumur a été mis à jour le 2026-07-03 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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