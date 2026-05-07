Les soirées avec Unis-Cité: Soirées jeux Local de l’association AVF Saint-Maixent-l’École

Saint-Maixent-l’École

Les soirées avec Unis-Cité: Soirées jeux

Local de l’association AVF 1 Rue Doux Hiver Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 18:00:00

fin : 2026-05-07 20:00:00

Date(s) :

2026-05-07 2026-05-28 2026-06-11

Découvrez les soirées jeux! Profitez d’une soirée conviviale et ludique autour de jeux de société accessibles à tous, pour parler environnement et énergie dans la bonne humeur. On discute, on apprend et surtout on passe un bon moment. .

Local de l’association AVF 1 Rue Doux Hiver Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine equipedesgenresetcinema@gmail.com

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English : Les soirées avec Unis-Cité: Soirées jeux

L’événement Les soirées avec Unis-Cité: Soirées jeux Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Haut Val De Sèvre