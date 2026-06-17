Les soirées d’été à la Récré ! Lieu-dit Les 3 curés Milizac-Guipronvel
Les soirées d’été à la Récré ! Lieu-dit Les 3 curés Milizac-Guipronvel samedi 4 juillet 2026.
Milizac-Guipronvel
Les soirées d’été à la Récré !
Lieu-dit Les 3 curés La Récré des 3 Curés Milizac-Guipronvel Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 21:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-07-04
Ne manquez pas les animations et spectacles proposés tout au long de l’été dans la salle restaurant l’Expo à l’entrée du parc.
Du mardi au samedi soir concert, karaoké, soirée cabaret, tatouages, caricatures…
Découvrez le programme et laissez-vous emporter dans les différents univers proposés par les artistes !
Les spectacles et animations proposées au restaurant l’Expo sont ouverts à tous ! .
Lieu-dit Les 3 curés La Récré des 3 Curés Milizac-Guipronvel 29290 Finistère Bretagne +33 2 98 07 95 59
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English :
L’événement Les soirées d’été à la Récré ! Milizac-Guipronvel a été mis à jour le 2026-06-17 par OT IROISE BRETAGNE
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