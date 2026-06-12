Les soirées jazz à Caumont Caumont Centre d’art Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Les soirées jazz à Caumont

Du 17/06 au 12/09/2026 de 19h30 à 22h.

Annulé en cas de mauvais temps. Caumont Centre d’art 3 rue Joseph Cabassol Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 32 – 32 – 32 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 19:30:00

fin : 2026-09-12 22:00:00

Date(s) :

2026-06-17

Les soirées jazz font leur grand retour tout au long de l’été dans les jardins de Caumont. Retrouvez une programmation soigneusement choisie, chaque mercredi et samedi soir, pour des moments musicaux comme vous les aimez.

Au programme



Mercredi 17 juin Swinging Poppies

Samedi 20 juin Lola Stouthamer’s Almost a Quartet

Mercredi 24 juin Caroline Mayer

Samedi 27 juin Matisse Quartet

Mercredi 1er juillet Kind of Jazz

Mercredi 8 juillet Benjamin Guimbert

Samedi 11 juillet Lola Stouthamer’s Almost a Quartet

Mercredi 15 juillet Olivia Jazz’n Co

Samedi 18 juillet Duo Evidence (Perla Rio Trio Bossa Nova)

Mercredi 22 juillet Helios Libre

Samedi 25 juillet EastnWest-jazzsoul quartet

Mercredi 29 juillet Matisse Quartet

Samedi 1er août Kind of Jazz

Mercredi 5 août Helios Libre

Samedi 8 août Time for Jazz

Mercredi 12 août Duo Evidence (Perla Rio Trio Bossa Nova)

Samedi 15 août Caroline Mayer

Mercredi 19 août Nadine Emma Cohen (Cubop Jazz Quartet)

Samedi 22 août Sebastien Lalisse (Emma Swing Trio)

Mercredi 26 août EastnWest-jazzsoul quartet

Samedi 29 août Olivia Jazz’n Co

Mercredi 2 septembre Nadine Emma Cohen (Cubop Jazz Quartet)

Samedi 5 septembre Helios Libre

Mercredi 9 septembre L&L Emma Casavecchi

Samedi 12 septembre Prezzaj. .

Caumont Centre d’art 3 rue Joseph Cabassol Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Jazz evenings are back all summer long in the Caumont gardens. Every Wednesday and Saturday evening, you’ll find a carefully selected program of musical moments just the way you like them.

L’événement Les soirées jazz à Caumont Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme d’Aix en Provence