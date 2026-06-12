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Les soirées jazz à Caumont Caumont Centre d’art Aix-en-Provence

Les soirées jazz à Caumont Caumont Centre d’art Aix-en-Provence mercredi 17 juin 2026.

Lieu : Caumont Centre d'art

Adresse : 3 rue Joseph Cabassol

Ville : 13100 Aix-en-Provence

Département : Bouches-du-Rhône

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : dimanche 13 septembre 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 32 32 32

Aix-en-Provence

Les soirées jazz à Caumont

Du 17/06 au 12/09/2026 de 19h30 à 22h.

Annulé en cas de mauvais temps. Caumont Centre d’art 3 rue Joseph Cabassol Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 32 – 32 – 32 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 19:30:00
fin : 2026-09-12 22:00:00

Date(s) :
2026-06-17

Les soirées jazz font leur grand retour tout au long de l’été dans les jardins de Caumont. Retrouvez une programmation soigneusement choisie, chaque mercredi et samedi soir, pour des moments musicaux comme vous les aimez.
Au programme

Mercredi 17 juin Swinging Poppies
Samedi 20 juin Lola Stouthamer’s Almost a Quartet
Mercredi 24 juin Caroline Mayer
Samedi 27 juin Matisse Quartet
Mercredi 1er juillet Kind of Jazz
Mercredi 8 juillet Benjamin Guimbert
Samedi 11 juillet Lola Stouthamer’s Almost a Quartet
Mercredi 15 juillet Olivia Jazz’n Co
Samedi 18 juillet Duo Evidence (Perla Rio Trio Bossa Nova)
Mercredi 22 juillet Helios Libre
Samedi 25 juillet EastnWest-jazzsoul quartet
Mercredi 29 juillet Matisse Quartet
Samedi 1er août Kind of Jazz
Mercredi 5 août Helios Libre
Samedi 8 août Time for Jazz
Mercredi 12 août Duo Evidence (Perla Rio Trio Bossa Nova)
Samedi 15 août Caroline Mayer
Mercredi 19 août Nadine Emma Cohen (Cubop Jazz Quartet)
Samedi 22 août Sebastien Lalisse (Emma Swing Trio)
Mercredi 26 août EastnWest-jazzsoul quartet
Samedi 29 août Olivia Jazz’n Co
Mercredi 2 septembre Nadine Emma Cohen (Cubop Jazz Quartet)
Samedi 5 septembre Helios Libre
Mercredi 9 septembre L&L Emma Casavecchi
Samedi 12 septembre Prezzaj.   .

Caumont Centre d’art 3 rue Joseph Cabassol Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur  

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English :

Jazz evenings are back all summer long in the Caumont gardens. Every Wednesday and Saturday evening, you’ll find a carefully selected program of musical moments just the way you like them.

L’événement Les soirées jazz à Caumont Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme d’Aix en Provence

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