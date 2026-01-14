Les soirées jeux Enquête Sherlock et jeux de société Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur

Les soirées jeux Enquête Sherlock et jeux de société

Saint-Hilaire-Saint-Florent 53 avenue du Cadre noir Saumur Maine-et-Loire

Début : 2026-06-06 20:00:00

fin : 2026-06-06 22:00:00

2026-06-06

Parce-que le jeu favorise l’échange et la rencontre, la Ludothèque propose plusieurs soirées conviviales, ouvertes à tous et gratuites. L’occasion de partager un moment en famille ou entre amis autour de thématiques variées, drôles et stimulantes.

Au programme de la soirée du samedi 6 juin enquête Sherlock et jeux de société.

Tout au long de la soirée, les ludothécaires vous font découvrir leur sélection de jeux de société

coup de cœur. Jeux de stratégie ou d’ambiance, en coopération ou les uns contre les autres, il y

en a pour tous les goûts !

Jeu d’enquête le célèbre détective Sherlock Holmes a disparu ! Aider Watson à trouver les

indices et résoudre les énigmes de cette enquête particulière pour tenter de retrouver le coupable de sa disparition…

Soirée animée par les ludothécaires et Fullscale.

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 6 juin 2026 de 20h à 22h. .

Saint-Hilaire-Saint-Florent 53 avenue du Cadre noir Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 53 78 05 ludotheque@saumur.fr

English :

Because games encourage exchange and encounters, the Ludothèque is offering several friendly evenings, open to all and free of charge. An opportunity to share time with family and friends on a variety of fun and stimulating themes.

