Les soirées jeux et cie ! A Parthenay Le 55, la guilde ludique Parthenay

Parthenay

Les soirées jeux et cie ! A Parthenay

Le 55, la guilde ludique 55 Rue Jean Jaurès Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 17:00:00

fin : 2026-05-29 23:59:00

Date(s) :

2026-05-29

Soirée Jeux & Cie Le rendez-vous ludique du vendredi !

Les Fées de la Tour vous ouvrent les portes de leurs soirées jeux & cie au Tallud.

Laissez vos soucis au bas de la tour et grimpez nous rejoindre pour quatre heures festives et de découvertes ludiques.

Venez seul(e) ou accompagné(e), on trouvera toujours une place pour vous autour d’une table !

Programme du jeu de société moderne, de l’ambiance et une bonne dose de bonne humeur

2 animateurs

Organisée par Les Fées de la Tour, .

Le 55, la guilde ludique 55 Rue Jean Jaurès Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 61 72 01 asso.lesfeesdelatour@gmail.com

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English : Les soirées jeux et cie ! A Parthenay

L’événement Les soirées jeux et cie ! A Parthenay Parthenay a été mis à jour le 2026-05-05 par CC Parthenay Gâtine