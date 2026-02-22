Les soirées jeux et cie ! Au Tallud Maison des associations Le Tallud

Les soirées jeux et cie ! Au Tallud

Maison des associations 75 Rue de l’Atlantique Le Tallud Deux-Sèvres

Gratuit

Début : 2026-03-13

fin : 2026-03-13

2026-03-13

Venez partager un moment inoubliable lors de notre soirée jeux de société ouverte à toutes et tous.

Que vous soyez un stratège aguerri, un amateur de jeux rapides ou simplement curieux de découvrir de nouvelles pépites, vous trouverez forcément votre bonheur. Est-ce que ce vendredi 13 sera votre jour de chance ? C’est le moment de tester votre chance autour d’une table !

C’est l’occasion parfaite de rencontrer de nouvelles têtes, de défier vos amis ou de simplement vous détendre dans une ambiance chaleureuse et décontracté.

Le programme Une sélection de jeux pour tout le monde, une petite buvette conviviale pour se rafraîchir et vos anim’ préférés toujours prêts à vous expliquer les règles avec le sourire.

Le concept Venez seul(e), en famille ou entre amis, on s’occupe de tout !

Organisé par l’association Les’Fées de la Tour. .

Maison des associations 75 Rue de l’Atlantique Le Tallud 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 61 72 01 asso.lesfeesdelatour@gmail.com

