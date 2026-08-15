LES SOIRÉES MEUFS STUDIO 55 Toulouse
jeudi 22 octobre 2026 · STUDIO 55 · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
LES SOIRÉES MEUFS
STUDIO 55 55 Avenue Louis Breguet Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 20:00:00
fin : 2026-10-22
Date(s) :
2026-10-22
Maman Dalida chantait “Laissez moi danser…” Et si toustes ensemble le temps d’une soirée on se laissait kiffer ?
Pendant plus d’une heure réveillons la queen en nous pour éclater les barrières, les diktats , les injonctions et vivre un moment ou les “girls just want to have fun”.
Des filles de joie dans le plus beau sens du terme. On va rire, chanter à tue-tête, bouger notre boule à facettes.
Un shot de paillettes pour être fière d’être exactement qui nous sommes, des meufs qui déchirent !
Messieurs vous êtes évidemment acceptés à condition d’avoir une âme de chipie ! 15 .
STUDIO 55 55 Avenue Louis Breguet Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie hello@studio-55.fr
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English :
Dalida used to sing “Laissez-moi danser.” What if, just for one night, we all let ourselves have some fun together?
L’événement LES SOIRÉES MEUFS Toulouse a été mis à jour le 2026-08-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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