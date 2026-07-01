Les Soirs Bleus Alahya Champniers
vendredi 31 juillet 2026 · Champniers
Informations pratiques
Champniers
Les Soirs Bleus Alahya
Prés de l’Or Champniers Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 22:00:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Alahya est un rituel qui mêle le feu, la danse et la musique en direct. Un espace où la matière brûle, change et renait. Les gestes, les souffles, les notes deviennent offrandes. Le feu, cœur battant du rituel, éclaire et dévoile les ombres.
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Prés de l’Or Champniers 16430 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 74 74 31 culture@champniers.fr
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English :
Alahya is a ritual combining fire, dance and live music. A space where matter burns, changes and is reborn. Gestures, breaths and notes become offerings. Fire, the beating heart of the ritual, illuminates and reveals shadows.
L’événement Les Soirs Bleus Alahya Champniers a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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