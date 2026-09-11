Les souterrains de l’amphithéâtre, Amphithéâtre Arles, Arles

Informations pratiques

Les souterrains de l’amphithéâtre 19 et 20 septembre Amphithéâtre Arles Bouches-du-Rhône

Visite comprise dans le billet d’entrée du monument, sur réservation auprès de l’office de tourisme. Gratuit pour les Arlésiens et -18 ans sur présentation d’un justificatif.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Les galeries souterraines de l’amphithéâtre sont désormais accessibles au public dans le cadre de visites guidées.

Venez découvrir les coulisses des combats antiques de gladiateurs et vivre une nouvelle expérience dans l’envers du décor de cet édifice remarquable en compagnie d’un guide conférencier.

Amphithéâtre Arles 1 rond-point des arènes 13200 arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://arlestourisme.tickeasy.com/fr-FR/familles?famillesParentes=1832040084910400002 »}]

Découvrez l’envers du décor de l’amphithéâtre à travers une visite flash. patrimoine visite

A.Cartelli/Ville d’Arles