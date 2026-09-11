Les soutiens anonymes de Lucie et Alfred Dreyfus – lectures, Musée de Bretagne, Rennes
samedi 19 septembre 2026 · Musée de Bretagne · Rennes
Informations pratiques
Les soutiens anonymes de Lucie et Alfred Dreyfus – lectures Samedi 19 septembre, 15h00, 16h00, 17h00 Musée de Bretagne Ille-et-Vilaine
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:25:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:25:00+02:00
Ils ont également correspondu ensemble pendant toute la durée de la détention d’Alfred Dreyfus. Tout au long de l’après-midi, les élèves de la section Théâtre du Conservatoire Régional de Rennes vous invitent à plonger dans cette correspondance poignante à travers des lectures à haute voix.
L’occasion d’écouter quelques-unes de ces lettres, parmi les milliers conservées au Musée de Bretagne, et de revivre l’émotion et la solidarité qui ont marqué ce moment de l’Affaire.
Dans le cadre des journées européennes du patrimoine
Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: null}] Musée de Bretagne
Entre 1898 et 1899, Lucie et Alfred Dreyfus ont reçu des milliers de lettres, cartes postales et télégrammes de soutien. expoDreyfus
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