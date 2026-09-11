Les soutiens anonymes de Lucie et Alfred Dreyfus – lectures, Musée de Bretagne, Rennes

Informations pratiques

Les soutiens anonymes de Lucie et Alfred Dreyfus – lectures Samedi 19 septembre, 15h00, 16h00, 17h00 Musée de Bretagne Ille-et-Vilaine

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:25:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:25:00+02:00

Ils ont également correspondu ensemble pendant toute la durée de la détention d’Alfred Dreyfus. Tout au long de l’après-midi, les élèves de la section Théâtre du Conservatoire Régional de Rennes vous invitent à plonger dans cette correspondance poignante à travers des lectures à haute voix.

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​L’occasion d’écouter quelques-unes de ces lettres, parmi les milliers conservées au Musée de Bretagne, et de revivre l’émotion et la solidarité qui ont marqué ce moment de l’Affaire.

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​Dans le cadre des journées européennes du patrimoine

Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: null}] Musée de Bretagne

Entre 1898 et 1899, Lucie et Alfred Dreyfus ont reçu des milliers de lettres, cartes postales et télégrammes de soutien. expoDreyfus