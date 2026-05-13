Les spectacles équestres à Paris au tournant du XVIIIe siècle, émergence d’un nouveau divertissement Hôtel de Ville Paris
Les spectacles équestres à Paris au tournant du XVIIIe siècle, émergence d’un nouveau divertissement Hôtel de Ville Paris mardi 9 juin 2026.
Quand Philip Astley installe son Manège Anglais à Paris dans les années 1770, il inaugure une forme inédite de divertissement fondée sur la mise en spectacle de l’art équestre. De la piste circulaire aux pantomimes à cheval, des Franconi au Cirque Olympique, cette communication retrace l’émergence d’un genre nouveau, né à la croisée du manège, du théâtre, des courses et de la fête foraine.
Laboratoire de formes spectaculaires et lieu de diffusion des savoirs équestres, ces établissements inventent de nouveaux modes de narration, de nouveaux héros, et redessinent durablement le paysage des divertissements parisiens.
Cette conférence sera donnée par Caroline Hodak,
docteure en histoire (Ehess) et auteure du livre Du théâtre équestre au cirque : Le cheval au cœur des savoirs et des loisirs (1760-1860).
Découvrez l’histoire de l’art équestre à Paris. Au tournant du XVIIIe siècle, sa mise en spectacle inaugure une nouvelle forme de divertissement à l’origine du cirque moderne.
Le mardi 09 juin 2026
de 18h30 à 20h00
gratuit sous condition
Conférence gratuite dans la limite des places disponibles.
Inscriptions à partir du 25 mai
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-09T21:30:00+02:00
fin : 2026-06-09T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-09T18:30:00+02:00_2026-06-09T20:00:00+02:00
Hôtel de Ville 5, rue de Lobau 75004 Paris
https://shaparislacite.com
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