Les Stars du Cabaret Roubaix
Les Stars du Cabaret Roubaix mardi 1 décembre 2026.
Les Stars du Cabaret
9 rue de l’Hospice Roubaix Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-01 14:30:00
fin : 2026-12-01 16:30:00
Date(s) :
2026-12-01
Une revue qui dépoussière l’univers du Musichall, mêlant modernité, du merveilleux et élégance à la Française. Sur des chorégraphies originales, avec de prestigieux costumes, la troupe vous donne rendez-vous pour un moment haut en couleurs, unique en son genre et pétillant d’originalité !
Une revue qui dépoussière l’univers du Musichall, mêlant modernité, du merveilleux et élégance à la Française. Sur des chorégraphies originales, avec de prestigieux costumes, la troupe vous donne rendez-vous pour un moment haut en couleurs, unique en son genre et pétillant d’originalité ! .
9 rue de l’Hospice Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 66 46 43
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A revue that dusts off the world of Musichall, blending modernity, wonder and French elegance. With original choreography and prestigious costumes, the troupe invites you to a colorful, unique and sparklingly original show!
L’événement Les Stars du Cabaret Roubaix a été mis à jour le 2026-02-08 par Hauts-de-France Tourisme