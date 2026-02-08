Les Stars du Cabaret Roubaix

Les Stars du Cabaret

9 rue de l’Hospice Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-01 14:30:00

fin : 2026-12-01 16:30:00

Date(s) :

2026-12-01

Une revue qui dépoussière l’univers du Musichall, mêlant modernité, du merveilleux et élégance à la Française. Sur des chorégraphies originales, avec de prestigieux costumes, la troupe vous donne rendez-vous pour un moment haut en couleurs, unique en son genre et pétillant d’originalité !

9 rue de l’Hospice Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 66 46 43

English :

A revue that dusts off the world of Musichall, blending modernity, wonder and French elegance. With original choreography and prestigious costumes, the troupe invites you to a colorful, unique and sparklingly original show!

