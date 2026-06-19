Les Subversives • Spectacle des Filles de Simone La Maison des Métallos Paris

Prenez place dans le cercle et embarquez pour un voyage au coeur de ces communautés de femmes qui ont osé inventer d’autres manières de faire société ! Des Béguines indépendantes du Moyen Âge à la Maison des Babayagas de Montreuil fondée par Thérèse Clerc, en passant par une communauté de femmes lesbiennes et écoféministes dans l’Oregon des années 1970,

Les Filles de Simone nous racontent trois histoires de survie et de réparation qui s’écrivent au féminin. Entre scènes de fiction inspirées de témoignages réels et moments ludiques, les deux comédiennes nous convient à une exploration vivante et décalée de leurs quotidiens singuliers, où l’on peut passer d’une réunion sur l’achat d’une tronçonneuse à un quiz herboriste.

Autour du spectacle

Arpentage de « Elles vécurent heureuses » de Johanna Cincinatis (MER. 17 MARS｜18h30—21h30) En partenariat avec Peuple & Culture

Durée 3h

Tarif 8€

Réservation conseillée



La Maison des Métallos, en partenariat avec Peuple & Culture, vous invite à un atelier d’arpentage autour de l’ouvrage Elles vécurent heureuses : L’amitié entre femmes comme idéal de vie de Johanna Cincinatis (éd. Points).



Nous sommes de plus en plus nombreuses à mettre l’amitié au cœur de nos vies. Certaines amitiés féminines dépassent le cadre classique de la relation amicale : des femmes achètent des maisons ensemble, fondent des tiers-lieux en non-mixité, se marient pour célébrer leur relation d’amitié. Elles valorisent un lien au pouvoir révolutionnaire. Au lieu d’en faire une variable d’ajustement, une relation « sas » ou « soupape » leur permettant de gérer d’autres types de relation, elles placent l’amitié au centre de leur vie et de leurs intérêts. Et si ce modèle se démocratisait ? Que se passerait-il si l’amitié féminine représentait le même acquis social que le couple et qu’elle ouvrait autant de portes : capital économique, reconnaissance sociale, soutien fiscal, réseau professionnel, aboutissement personnel ? L’amitié féminine foutrait tout le système en l’air. Ce livre, qui mêle témoignage de l’autrice et enquête, nous invite à remettre en question le modèle traditionnel du couple comme structure sociale de base et à imaginer d’autres possibles, d’autres façons de faire famille qui seraient sources d’épanouissement et de liberté pour les femmes, trop souvent enfermées dans le carcan étouffant du couple hétérosexuel. L’arpentage est une méthode de découverte à plusieurs d’un ouvrage. Il est recommandé de ne pas lire le livre avant ! L’équipe des Métallos se charge d’amener un exemplaire, boissons fraîches et douceurs, pour un moment de partage convivial.

Échauffement des spectateur·ices (MER. 31 MARS 2026｜19h15) Prenez un moment pour vous en amont du spectacle, un temps de transition entre votre quotidien et la salle de spectacle. Accompagné·es par Marine Désessard, partagez quelques mouvements, respirations, mots ou regards complices pour lâcher prise et mieux accueillir le spectacle.

Visite tactile du plateau (JEU. 01 AVRIL 2026｜18h) Explorez le décor et l’univers du spectacle grâce à une visite tactile du plateau, spécialement pensée pour les personnes aveugles et malvoyantes.

Bord plateau avec Annie Le Roux de l’association « Pourquoi pas vieilles » (JEU. 01 AVRIL 2026) À l’issue de la représentation des Subversives, l’équipe artistique des Filles de Simone prolongera le voyage au cœur des utopies sororales avec un bord plateau en compagnie d’Annie Le Roux, membre de l’association brestoise « Pourquoi pas vieilles », qui rassemble des femmes de plus de 50 ans autour d’une réflexion collective sur la vieillesse, l’habitat et la manière de « faire société » autrement.



En écho aux communautés féminines mises en scène dans le spectacle – des Béguines médiévales à la Maison des Babayagas – cette rencontre proposera de déplacer le regard vers des initiatives d’aujourd’hui, où des femmes se réunissent régulièrement pour imaginer des formes d’habitat autogéré, accessibles et solidaires, ouvertes sur la ville et attentives à la mixité sociale. Il sera question de la façon dont l’allongement de la vie, la charge des parents âgé·es et le risque d’isolement bousculent nos manières de vivre ensemble, mais aussi de la force politique et joyeuse qui peut naître d’un café hebdomadaire, d’un voyage pour découvrir d’autres expériences ou d’une simple question partagée : « Où allons-nous habiter dans notre vieillesse, comment, et avec qui ? »

À la croisée de l’intime et du politique, Les Filles de Simone ressuscitent trois utopies sororales oubliées dans cette pièce immersive, fruit d’un long travail documentaire. C’est avec humour et tendresse qu’elles tissent un lien entre passé et présent pour redonner à ces expérimentations collectives toute leur puissance d’inspiration.

Du mercredi 31 mars 2027 au vendredi 02 avril 2027 :

jeudi, vendredi

de 19h00 à 20h00

mercredi

de 20h00 à 21h00

payant

Tarif plein｜25€

Tarif réduit 1｜15€

Tarif réduit 2｜10€

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-03-31T23:00:00+02:00

fin : 2027-04-02T23:00:00+02:00

Date(s) : 2027-03-31T20:00:00+02:00_2027-03-31T21:00:00+02:00;2027-04-01T19:00:00+02:00_2027-04-01T20:00:00+02:00;2027-04-02T19:00:00+02:00_2027-04-02T20:00:00+02:00

La Maison des Métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

https://www.maisondesmetallos.paris/spectacle-les-filles-de-simone-les-subversives +33147002520 billetterie@maisondesmetallos.paris https://www.facebook.com/maisondesmetallos https://www.facebook.com/maisondesmetallos



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